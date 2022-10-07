Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підготовка до провокації РФ: Естонія стривожена зникненням українських біженців на кордоні

Дата публікації
Перегляди
145
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підготовка до провокації РФ: Естонія стривожена зникненням українських біженців на кордоні

Фото: Управління поліції та прикордонної охорони Естонії

Естонія вважає, що рішення РФ вивезти українських біженців подалі від естонського кордону свідчить про якісь нові підступні плани ворога.

Рішення російської влади вивезти українських біженців, які чекали на перетин кордону з південно-східною Естонією в середу, 5 жовтня, не може бути випадковим і свідчить про підготовку до провокації.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує ERR.

За словами очільника МЗС Естонії, черги на кордоні, і їхнє несподіване зникнення — не випадкове. На його думку, йдеться про "системну діяльність", яка в певній формі може бути провокаційною проти кордонів ЄС. Міністр певен, що РФ навмисне загальмовувала перетин кордону українцями, створивши величезні черги.

"З огляду на те, що на цей прикордонний пункт (Лухамаа – Шумілкіно) прибули люди, які бажали потрапити до Естонії, їх зникнення звідти мало бути насильницьким. У нас немає інформації щодо того, яка сила була застосована, але очевидно, що в контексті війни, яка ведеться в Україні, Росія вибирала, кому дозволено перетинати кордон", — додав він.

"Ми засуджуємо Російську Федерацію за те, що вона не пропускає біженців з України через кордон і використовує їх у гібридних діях", — сказав Рейнсалу. Він підтвердив, що Естонія стежить за ситуацією всіма наявними у неї засобами.

Нагадаємо, що за останні кілька днів на російському боці південно-східного кордону Естонії зібралося понад тисячу людей, переважно українців. Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаенеметс заявив, що людей, які стояли на кордоні, зібрали і кудись вивезли вантажівками.

Перед цим українці скаржилися, що росіяни влаштували на кордоні "фільтрацію", забирають телефони і тероризують питаннями про ставлення до Путіна, окупаційних військ та "русского мира".

В МЗС України запевнили, що наразі з'ясовують усі обставини цього інциденту.

Естонська Нарва: місто, що живе під рупором Кремля – репортаж ТСН

Естонська Нарва: місто, що живе під рупором Кремля – репортаж ТСН

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація