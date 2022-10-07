Підготовка до провокації РФ: Естонія стривожена зникненням українських біженців на кордоні

Рішення російської влади вивезти українських біженців, які чекали на перетин кордону з південно-східною Естонією в середу, 5 жовтня, не може бути випадковим і свідчить про підготовку до провокації.

Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, інформує ERR.

За словами очільника МЗС Естонії, черги на кордоні, і їхнє несподіване зникнення — не випадкове. На його думку, йдеться про "системну діяльність", яка в певній формі може бути провокаційною проти кордонів ЄС. Міністр певен, що РФ навмисне загальмовувала перетин кордону українцями, створивши величезні черги.

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"З огляду на те, що на цей прикордонний пункт (Лухамаа – Шумілкіно) прибули люди, які бажали потрапити до Естонії, їх зникнення звідти мало бути насильницьким. У нас немає інформації щодо того, яка сила була застосована, але очевидно, що в контексті війни, яка ведеться в Україні, Росія вибирала, кому дозволено перетинати кордон", — додав він.

"Ми засуджуємо Російську Федерацію за те, що вона не пропускає біженців з України через кордон і використовує їх у гібридних діях", — сказав Рейнсалу. Він підтвердив, що Естонія стежить за ситуацією всіма наявними у неї засобами.

Нагадаємо, що за останні кілька днів на російському боці південно-східного кордону Естонії зібралося понад тисячу людей, переважно українців. Міністр внутрішніх справ Естонії Лаурі Лаенеметс заявив, що людей, які стояли на кордоні, зібрали і кудись вивезли вантажівками.

Перед цим українці скаржилися, що росіяни влаштували на кордоні "фільтрацію", забирають телефони і тероризують питаннями про ставлення до Путіна, окупаційних військ та "русского мира".

В МЗС України запевнили, що наразі з'ясовують усі обставини цього інциденту.