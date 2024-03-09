"Підготовка до війни": у Німеччині мільярди євро хочуть спрямувати на будівництво бомбосховищ

Німецький союз міст і громад звернувся з закликом до федеральної влади з проханням інвестувати мільярди євро у будівництво бомбосховищ, щоб захистити населення у разі війни.

Про це заявив глава об'єднання Андре Берггеггер, інформує DW.

Він заявив, що безпека у Європі більше не є чимось очевидним.

"Тепер ідеться не тільки про те, щоб зробити Бундесвер обороноздатним. Загалом ідеться про захист населення від небезпек, пов'язаних із війнами", – додав він.

Берггеггер заявив, що наступні роки Німеччині потрібно інвестувати близько одного мільярда євро щороку на посилення обороноздатності країни, але навіть такі гроші не вирішать проблемі вцілому.

Він закликав збільшити кількість бомбосховищ у країні. Наразі у Німеччині лишилось тільки 600 бомбосховищ з часів "холодної війни" коли їх було близько двох тисяч. Існуючі бомбосховища можуть прийняти лише 500 тисяч осіб.

"Існує гостра потреба повернути в експлуатацію виведені з неї сховища", – вважає Берггеггер.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що ЄС хоче перевести свою оборонну промисловість до "режиму воєнної економіки".

Крім того, ми раніше інформували, що Фон дер Ляєн зробила гучну заяву про оборонний союз та підтримку України.

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