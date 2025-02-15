Підготовка зустрічі Трампа і Путіна: коли високопосадовці США та РФ зустрінуться у Саудівській Аравії

Деталі зустрічі та список учасників ще узгоджують, однак, за словами джерел, у ній, імовірно, братимуть участь радники з національної безпеки.

Наступного тижня високопосадовці США та Росії можуть приїхати до Саудівської Аравії, аби підготувати ґрунт для зустрічі американського лідера Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Як зазначають у виданні, деталі зустрічі та список учасників ще узгоджують, однак, за словами джерел, у ній, імовірно, братимуть участь радники з національної безпеки.

Також очікується приїзд офіційних осіб з України.

Одне з джерел Bloomberg повідомило, що мета полягає в тому, щоб зафіксувати дату до початку священного місяця Рамадан.

Раніше очільник Білого дому Дональд Трамп заявив, що невдовзі посадовці з Росії та США зустрінуться у Саудівській Аравії для переговорів щодо війни. За його словами, Україна теж стане частиною зустрічі.

Потім повідомлялося, що Саудівська Аравія схвалила телефонну розмову президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним та висловила готовність прийняти їхній саміт на своїй території.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський повідомив, що разом із першою леді України Оленою Зеленською найближчим часом відвідає Саудівську Аравію.

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