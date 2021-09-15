Підготовка перешкоджає провалу: Гейтс озвучив дієвий спосіб перемогти всі пандемії в світі

Перемозі над хворобами заважає нерівність країн з різним рівнем економічного розвитку в доступі до вакцин.

Світ зможе подолати такі пандемії тільки тоді, коли країни зможуть створювати нові вакцини проти хвороб протягом 100 днів.

Про це пише The Wall Street Journal з посиланням на звіт фонду Білла і Мелінди Гейтса.

За інформацією ЗМІ, ще шість років тому Гейтс попереджав, що найстрашнішим можливим вбивцею для світу стане саме пандемія. "Я трохи стурбований тим, що підготовку до них приділяється менше уваги, ніж я очікував", — зауважив він.

У тексті доповіді фонду повідомляється, що шлях до завершення пандемії той же, що і у випадку з іншими інфекційними захворюваннями: масове тестування, лікування і імунізація. На думку Гейтса, підготовка до пандемії, включає здатність створити вакцину за 100 днів і виробити достатню кількість препаратів за наступні після створення 100 днів.

Ще одна світова проблема, яка заважають перемозі над пандемією — нерівність країн з різним рівнем економічного розвитку в доступі до вакцин. Наприклад, за пів року 2021 року в Африку було направлено 49 мільйонів доз вакцини, в один тільки американський штат Каліфорнія був забезпечений 43 мільйонами доз різних препаратів від COVID-19.

Розв'язувати цю проблему може будівництво заводів, здатних виробляти достатню для всього світу кількість вакцин.

"І це здійснимо", — резюмував Гейтс.

Нагадаємо, що засновник Microsoft, мільярдер і філантроп Білл Гейтс вважає, що пандемія коронавірусу в світі закінчиться в кінці 2022 року. На його думку, багато людей будуть вакциновані до кінця 2021 і тому вірус перестане набирати обертів.

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