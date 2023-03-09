“Підготовка теракту” у Придністров'ї: з'явилися коментарі від влади Молдови та СБУ

У сепаратистському регіоні на території Молдови українську спецслужбу звинуватили у спробі здійснити замах на життя неназваного посадовця псевдореспубліки.

У так званій “Придністровській Молдовській Республіці” заявили про підготовку теракту проти місцевого чиновника, ім’я якого не називають. У центрі столиці невизнаної республіки місті Тирасполі начебто повинна була вибухнути автівка Land Rover, начинена вибухівкою.

Про це повідомили в четвер, 9 березня, у Telegram-каналі “Першого Придністровського телеканалу”, підконтрольного сепаратистам.

Заява придністровських сепаратистів

З посиланням на так зване “Міністерство державної безпеки” придністровські пропагандисти заявили, що у машині, припаркованій на узбіччі, було 8 кілограмів гексогену, а також “шурупи, гайки та дріт”. Авто нібито мало вибухнути у той момент, коли повз неї проїжджав один із місцевих чиновників.

Згодом придністровські “силовики” повідомили, що “теракт” готували шестеро осіб, двох підозрюваних, яких називають пов’язаними із СБУ, навіть затримали.

З цього приводу сьогодні увечері сепаратисти анонсували заяву самопроголошеного “президента” так званої "ПМР" Вадима Кресносельського.

Реакція СБУ

У СБУ цю заяву представників так званого "Міністерства державної безпеки" фейкової "Придністровської народної республіки", як і будь-які інші їхні заяви, просять розглядати виключно як провокацію, зрежисовану в Кремлі.

Також читайте Путін розхитує Україну через Придністров'я: нові подробиці ескалації в Молдові

“Служба безпеки України закликає не сприймати всерйоз нісенітниці, за поширенням яких вбачається чітка мета Росії – розхитати ситуацію на території, яка фактично є окупованою та підконтрольною їй, звинувативши в цьому нашу державу”, - йдеться у повідомленні.

У СБУ наголосили, що брехня та провокації – це один із видів зброї, яким активно користується РФ.

Коментар влади Молдови

Прем'єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив, що не має інформації про підготовку «теракту» в Придністров'ї, повідомляє NewsMaker.

“Ми не маємо підтверджень. Важливо, що у Молдові стабільна ситуація, мир, стабільність у регіоні. Бюро реінтеграції вдається підтримувати мир та стабільність на лівому березі Дністра. Небезпеки ескалації, якихось проблем у цій сфері немає”, - заявив молдовський прем’єр.

Нагадаємо, Росія не полишає спроб дестабілізувати ситуацію в Молдові та окупованому Придністров'ї. Нещодавно заяву росіян про так звану "радіоактивну провокацію", яку, начебто, готує в Придністров'ї Україна, в Молдові назвали "брехнею".

Читайте також: