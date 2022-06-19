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"Підготуйтеся до нового бою в Європі": командувач британської армії звернувся до своїх військ

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"Підготуйтеся до нового бою в Європі": командувач британської армії звернувся до своїх військ

Фото: Associated Press

Новий командувач британської армії Патрік Сандерс звернувся до своїх військ підготуватися "знову до бою в Європі", щоб перемогти ЗС РФ.

Сандерс попередив своїх солдатів про проблеми, з якими вони зіткнулися в умовах війни Росії проти України.

Про це пише Sky News.

"Сьогодні вкрай необхідно створити армію, здатну боротися разом із нашими союзниками та перемогти Росію у бою. Ми — покоління, яке має знову підготувати армію до війни в Європі", — сказав він.

Він додав, що вторгнення Росії до України підкреслює основну мету – захистити Сполучене Королівство, "будучи готовою воювати та виграти війну на суші".

Раніше у Міністерстві внутрішніх справ попередили, що подальші сценарії розвитку подій в Україні будуть залежати від мобілізації в РФ. У відомстві вважають, що диктатор Росії Володимир Путін офіційно навряд чи наразі оголосить мобілізацію у країні-агресорці.

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