Підготовка до параду 9 травня у Москві: блокпости, обмеження Мережі та снайпери на Кремлі
У столиці РФ напередодні Дня перемоги посилили заходи безпеки — на в’їздах з’явилися блокпости, а центр міста частково перекрили.
У Москві перед 9 травня влада посилила заходи безпеки. За повідомленнями російських Telegram-каналів, на в’їздах до столиці встановили блокпости з озброєними силовиками.
Про це пише ASTRA
Зокрема, поблизу Кремлівської набережної, на Великому Кам’яному мосту, розмістили броньовану техніку з кулеметником. Також на стінах і баштах Кремля зафіксовано розміщення снайперів і кулеметників.
Вхід на Червону площу перекрито.
Крім того, повідомляється, що парад до 81-ї річниці Дня перемоги в Москві цього року може відбутися без військової техніки. Востаннє без техніки парад проходив майже два десятиліття тому, тоді як від 2008 року вона брала участь у заході щороку.
Окремо мобільні оператори в Росії попередили про можливі обмеження в роботі мобільного інтернету в Москві у період з 5 по 9 травня.
Зазначимо, що подібні заходи безпеки у столиці РФ напередодні параду вже застосовувалися і раніше.
Атака БпЛА на Москву
У ніч проти 4 травня дрони атакували Москву . Ссталося це за кілька днів до параду на 9 Травня. Мер столиці Сергій Собянін підтвердив інцидент. За його словами, безпілотник влучив у будівлю в районі вулиці Мосфільмовської.
Водночас російське Міноборони відзвітувало, що їхня ППО нібито збила 117 безпілотників над регіонами РФ.
OSINT-аналітики каналу Exilenova+ повідомили, що дрон типу FP-1 впав за 6 км від Кремля і лише за 3 кілометри від будівлі Міністерства оборони. Фахівці зауважують, що це перша зафіксована присутність українських ударних БплА в безпосередній близькості до Кремля за дуже тривалий час.