«Підготовка до війни»: Польща розглядає жорсткі зміни до законодавства

Польські військові / © Rzeczpospolita

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Міністерство юстиції Польщі спільно з Міністерством національної оборони опрацьовує зміни до Кримінального кодексу, які стосуються військової дисципліни.

Про це повідомляє Polsat News.

За інформацією видання, у Міністерстві юстиції вже розглядають пропозиції, підготовлені на замовлення Комісії з кодифікації кримінального права.

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Зокрема, експерти пропонують суттєво посилити покарання за відмову військовослужбовця виконати наказ у бойовій обстановці. Якщо зараз за такий злочин передбачено до трьох років позбавлення волі, то після змін максимальне покарання може зрости до 30 років або навіть довічного ув’язнення.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш повідомив, що ще кілька місяців тому доручив проаналізувати законодавство, яке потребуватиме змін у разі початку збройного конфлікту.

«Ми орієнтуємося тут на Україну в плані змін, які Україна мусила внести дуже швидко, оскільки її застала зненацька збройна сутичка, а законодавство не було до цього готове», — зазначив він.

За словами міністра, очільник Міністерства юстиції Вальдемар Журек уже передав йому результати аналізу Кримінального кодексу.

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Водночас Косіняк-Камиш наголосив, що жодних остаточних рішень поки не ухвалено.

«Жодних рішень з цього приводу ще не ухвалено. Ми будемо аналізувати ситуацію так, щоб дотриматися всіх правових норм і сформувати законодавство таким чином, щоб воно гарантувало ефективний захист Республіки», — заявив глава Міноборони Польщі.

Він також додав, що висловить свою позицію щодо запропонованих змін після детального ознайомлення з документами.

Раніше повідомлялося, що Європейські країни дедалі активніше зміцнюють свою оборону на тлі затяжної війни Росії проти України та зростання побоювань щодо безпеки всього континенту.

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Ми раніше інформували, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія не має достатніх військових ресурсів для прямого вторгнення на польську територію.

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