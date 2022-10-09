"Підірвуть разом із дітьми": Фейгін відповів, чи можуть бути причетні спецслужби РФ до вибуху на Кримському мосту

За потреби співробітники російської Федеральної служби безпеки підірвуть Кримський міст разом із людьми.

Про це сказав російський опозиціонер та правозахисник Марк Фейгін в інтерв'ю виданню "ГОРДОН".

Фейгін висловив думку, що причетність ФСБ цілком допустима в умовах ескалації конфлікту в близькому оточенні президента РФ. Експерт розповів про протистояння між "нукерами" Путіна в особі Рамзана Кадирова та Євгена Пригожина з одного боку та Генштабу, генералітету і ГРУ - з іншого.

"По-перше, ми таке бачили, коли силові структури самі підривали будівлі. У 1999 році справді сама ФСБ підірвала будівлі. Чи можна припустити, що в принципі для них морально допустимо підірвати міст? Легко. Ось жодної рефлексії. Потрібно? Підірвуть разом із людьми, дітьми... Це взагалі не питання, заради своїх якихось цілей", - заявив Фейгін.

Він зазначив, що у такому разі вибух мають використовувати як привід.

"Він має бути 100%-ий у тому сенсі, що після такого теракту має бути точно результат прямий: зупинення війни або якісь дії, що припинять наїзди на військове керівництво. ФСБ відповідає за міст, не міноборони", - повідомив Фейгін.

Водночас він зазначив, що не дуже вірить у причетність російського генералітету до підриву мосту.

"Я бачу, це дуже боягузливі люди для того, щоб бути суб'єктними, розумітися на питаннях безпеки, навіть своєї власної. Діяти навіть не з політичною метою – зберегти армію, Росія без Путіна... Для цього потрібна якась ідеологія. А яка там ідеологія? Вони всі під контролем та бояться. Я особисто це знаю. Контррозвідувальні служби, військова контррозвідка, повністю контролює армію і Росгвардію. Її страшно бояться", - додав він.

Фейгін припустив, що відповідальність, ймоврно, покладуть на військових, із генералітету - міністра оборони РФ Сергія Шойгу і главу Генштабу Валерія Герасимова, незважаючи на те, що міст - не їхня зона відповідальності.

Вибухи на Кримському мосту: що відомо

У суботу, 8 жовтня, на Кримському мосту пролунали потужні вибухи. Окупаційна влада незаконно анексованого півострова заявила, що нібито вибухівку заклали у вантажівку та вона здетонувала під час руху по мосту. Як наслідок - частина дорожнього покриття обвалилась.

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк наголосив, що підрив Кримського мосту ймовірно організували самі ж росіяни через внутрішньополітичні конфлікти.

У неділю, 9 жовтня, росіяни почали масово тікати з анексованого Криму. На виїзді з півострова утворилась величезна черга із автомобілів, оскільки Кримський міст через пошкодження може пропускати невелику кількість авто.

Читайте також: