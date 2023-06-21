"Підключають резерви": шамани Шойгу провели обряд на перемогу, Мережа вибухнула мемами

На малій батьківщині міністра оборони РФ Шойгу Тиві (Туві) у день літнього сонцестояння шамани провели обряд "на перемогу Росії" у війні.

Про це цілком серйозно пишуть російські засоби масової пропаганди.

"Це дуже потужний день з енергетичної точки зору, в який вважається важливим заручитися підтримкою духів і предків для благополучного результату літа. Шамани просили про благополуччя людства, перемогу наших воїнів у "спеціальній військовій операції" та їхнє здоров'я", – розповіли у релігійній організації шаманів.

Українських користувачів Мережі розсмішили такі новини. "Шойгу підключає резерви", "З жертвопринесеннями сподіваюся?", "Здоров'я загиблим" і т.п.

Фото: Фото з соціальних мереж

Фото: Фото з соціальних мереж

У Мережі радять відправити шаманів у район Бахмута для "закріплення" ефекту.

Зазначимо, що попереднього разу шамани провели такий "обряд підтримки" окупантам восени минулого року. Незадовго після цього відбувся "жест доброї волі" і "перегрупування" росіян з Херсона. Тож знову чекаємо хороших новин.