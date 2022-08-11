Підлабузництво найвищого рівня: прихильники Кім Чен Ина розридались, коли сестра диктатора розповіла, як він "серйозно перехворів" (фото)

Кім Чен Ин виступив із промовою, щоб оголосити про перемогу над Covid лише через три місяці після її спалаху.

Угодливі чиновники Кім Чен Ина врозплакалися, коли сестра диктатора розповіла, що він "серйозно хворів" на "високу температуру" на початку цього літа під час спалаху Covid у Північній Кореї.

Кім Йо Чон 10 серпня розповіла переповненому зібранню, як "Верховний лідер" постраждав після перших підтверджених інфекцій у Північній Кореї у травні, що викликало емоційні сцени, коли поплічники у військовій формі витирали сльози.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Підлабузники схвально вигукували та підбадьорювали сестру диктатора, коли вона оголосила помсту Південній Кореї, стверджуючи, що їхні сусіди навмисно заразили їх, розсилаючи заражені листівки через кордон, поширюючи вірус серед, як повідомляється, 4,8 мільйона громадян Північної Кореї.

Кім Йо Чон сказала: "Якщо вороги продовжуватимуть робити небезпечні дурниці, які можуть занести вірус у нашу країну, ми, звичайно, відповімо не лише викоріненням вірусу, але й знищенням влади Південної Кореї.

Її заява підтвердила припущення, що Кім міг заразитися Covid, незважаючи на те, що країна протягом двох років стверджувала, що не було виявлено жодного випадку до спалаху цього року, що призвело до загальнонаціонального карантину.

Вона стверджувала, що у її брата були симптоми лихоманки, і похвалила його "енергійне та ретельне керівництво" за здійснення "епохального дива" у боротьбі з COVID-19.

Експерти кажуть, що Північна Корея маніпулювала масштабом спалаху, щоб допомогти Кіму зберегти абсолютний контроль над країною на тлі зростаючих економічних труднощів.

Міністерство об’єднання Південної Кореї, яке займається міжкорейськими справами, оприлюднило заяву, в якій висловило глибокий жаль з приводу "надзвичайно зневажливих і загрозливих коментарів" Північної Кореї, які базувалися на "безглуздих заявах".

Кім Чен Ин виступив із промовою, щоб оголосити про "дивовижну" перемогу над Covid лише через три місяці після її спалаху.

Кім сказав: "Відколи ми розпочали максимальну екстрену протиепідемічну кампанію (у травні), щоденні випадки лихоманки, які сягали сотень тисяч у перші дні спалаху, скоротилися до рівня нижче 90 тисяч за місяць і постійно зменшувалися. І з 29 липня не було зареєстровано жодного випадку лихоманки, підозрюваної в зв’язку з небезпечним вірусом.

Відколи Північна Корея визнала спалах вірусу "Омікрон" у травні, вона повідомила про 4,8 мільйона "випадків лихоманки" серед свого 26-мільйонного населення, але лише незначну частину з них ідентифікувала як COVID-19. Зазначається, що "спалах вирував тижнями, і лише 74 людини померли".