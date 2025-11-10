Підлітка подає до суду на уряд через смартфони у школі: що трапилось

Флоссі МакШі / © Neil Hope

Реклама

17-річна підлітка з Великої Британії Флоссі МакШі подає до суду на уряд, вимагаючи негайної заборони смартфонів у школах. Дівчина отримала психологічну травму, регулярно бачачи жахливі відео зі стріляниною та екстремальною порнографією на екранах однокласників протягом навчального дня.

Про це повідомляє The Sun.

МакШі стверджує, що отримала психологічну травму, регулярно бачивши шокувальні зображення та відео ще від 7-го класу. Цей контент, який надсилався та переглядався на мобільних телефонах протягом навчального дня, включав відеозаписи зі стріляниною, сцени обезголовлення та матеріали екстремальної порнографії.

Реклама

Співачка-початківиця із Девону приєдналася до батьків інших школярів, які сьогодні ініціюють судовий перегляд у Високому суді. Їхня вимога — запровадження загальнонаціональної заборони на підключені до Інтернету пристрої в навчальних закладах.

Учениця 13-го класу Флоссі, яка планує вивчати музику в університеті, наголосила: «Нам потрібно назавжди вивести смартфони зі шкіл. Учні показують вам свої екрани, щоб побачити вашу реакцію».

«Найбільше мене вразило відео, на якому двоє маленьких дітей, приблизно семи чи восьми років, гралися з пістолетом. Одна випадково вистрілила в іншу, і вона померла. Це було так тривожно, що я досі думаю про це через три роки», — розповіла МакШі.

Крім того, вона повідомила, що учнів примушували надсилати фотографії оголеного тіла, які пізніше поширювалися серед інших у їхній школі.

Реклама

Адвокат Джеймс Гарднер із правозахисної компанії Conrathe Gardner, який представляє інтереси дівчини та її батьків, заявив: «Уряд добре усвідомлює серйозну шкоду, завдану дітям через використання смартфонів у школі».

У відповідь на це речниця уряду зазначила: «Телефонам немає місця в наших школах, а керівництво вже має право забороняти телефони».

До слова, Південна Корея ухвалила закон, що від 2026 року забороняє використання смартфонів та інших ґаджетів під час уроків у школах. Хоча винятки передбачені для перерв та надзвичайних ситуацій, мета нововведення — боротьба із залежністю від ґаджетів, яка торкнулася 43% місцевих школярів. Подібні обмеження вже діють у Франції, Китаї та 14 штатах США.