Підлітків в Нідерландах підозрюють у шпигунстві на користь Росії: подробиці

Нідерландська розвідка викрила юних шпигунів, які полювали на посольства.

Поліція Нідерландів

Поліція Нідерландів / © AP

Нідерландська поліція затримала двох 17-річних підлітків, підозрюючи їх у причетності до шпигунства на користь, імовірно, проросійських хакерів.

Про це повідомляє Тhe record.

Хлопців заарештували в понеділок після наводки від спецслужб AIVD (NL Times). За інформацією De Telegraaf, вербування підлітків відбувалося через Telegram. Їхнє «завдання» виглядало як місія: пронести електронний пристрій («Wi-Fi-сніффер») поблизу дипломатичних та міжнародних установ у Гаазі, включаючи штаб-квартири Європолу та Євроюсту.

Одного із затриманих відпустили під заставу, інший залишається під вартою. Прокуратура підтвердила, що справа розслідується за статтями про втручання держави, але через вік фігурантів і триваючу слідчу роботу деталі залишаються засекреченими.

Нагадаємо, два агенти російської ФСБ отримали тюремні вироки за підготовку терактів і диверсій у Києві. За матеріалами СБУ та Нацполіції, один із засуджених намагався підірвати поліцейських у центрі столиці, а інший — підпалював автомобілі ЗСУ. Обох затримали наприкінці 2024 року.

Також понад 50 рейсів російської авіакомпанії «Аерофлот» було скасовано. А ще 10 затримано в понеділок після того, як проукраїнська хакерська група Silent Crow заявила про успішну кібератаку. На тлі відпусткового сезону табло вильотів у московському аеропорту Шереметьєво «почервоніло», викликаючи обурення пасажирів та занепокоєння Кремля.

