Підлітковий челендж став фатальним: дитину розстріляли на вулиці після розіграшу

Трагічно обірвалося життя 11-річного хлопчика, який хотів пожартувати над сусідами, проте його застрелили.

Підлітковий челендж став фатальним: дитину розстріляли на вулиці після розіграшу / © pixabay.com

11-річного хлопчика застрелили в Х’юстоні під час розіграшу, відомого як «дзвінок і втеча» (Knock-and-run). На жаль, дитина померла у лікарні. За інформацією поліції, трагедія сталася в суботу ввечері.

Про це пише CNN.

Деталі трагедії

За даними каналу KHOU, хлопчик із групою дітей дзвонили в двері будинків у східному районі Х’юстона і тікали. Коли хлопчик вибіг з дому на вулиці Расін близько 23:00, хтось погнався за ним і вистрілив йому в спину. Його доставили до лікарні, де в неділю він помер.

Поліція затримала одну людину на місці події для допиту, але пізніше відпустила. Слідчі вивчають відеозаписи з камер спостереження. Сержант Майкл Касс з відділу поліції Х’юстона заявив, що найімовірніше буде висунуто звинувачення у вбивстві. Оскільки стрілянина відбулася не біля будинку, тому її не можна вважати самообороною.

Небезпечні наслідки невинних жартів

«Дзвінок і втеча» — це давній дитячий розіграш, популярність якого нещодавно зросла через TikTok-челенджі. Люди часто стукають або б’ють у двері, а потім тікають.

Такі жарти вже призводили до трагічних наслідків:

  • У передмісті Далласа чоловік вистрілив у автомобіль, що тікав, після того як хтось постукав у його двері. Його звинуватили в нападі з обтяжуючими обставинами.

  • У травні 2023 року у Вірджинії застрелили 18-річного випускника, який знімав відео для TikTok. Стрільцю було висунуто звинувачення у вбивстві другого ступеня.

  • У 2020 році троє 16-річних підлітків загинули, коли чоловік помстився їм за розіграш, протаранивши їхнє авто. Його засудили до довічного ув’язнення.

Застереження від влади

Правоохоронні органи по всій країні висловлюють занепокоєння з приводу небезпек, пов’язаних із цим челенджем. Офіс шерифа округу Гамільтон в Індіані на своїй сторінці у Facebook закликав молодь задуматися:

«Те, що здається жартом, може обернутися серйозними юридичними проблемами, пошкодженням майна, або, що ще гірше, травмуванням».

Шериф Майк Чітвуд з округу Волусія, Флорида, назвав це «хорошим способом загинути». Це сталося після арешту двох підлітків, які вибили двері в одному з будинків. Їх звинуватили в тяжкому злочині — крадіжці зі зломом, оскільки вони «ставлять під загрозу своє майбутнє цим челенджем».

