Скриншот з відео катувань

Група підлітків, які у Вроцлаві виманили 23-річного українця на зустріч, створивши фальшивий профіль у соціальних мережах на ім’я 16-річної дівчини, а потім «покарали» його, також виявилися українцями.

Про це пише польське видання TVN24.

Поліцейські встановили, що нападники також є українцями.

«Можна сказати, що це був самосуд, який вони самі зрежисували та інсценували. Вони всі знали один одного», — повідомила Александра Фреус з пресслужби вроцлавської поліції.

«У соціальній мережі було створено фейковий обліковий запис. Особа нібито видавала себе за 16-річну дівчину, яка пропонувала побачення, включаючи сексуальний контакт», — розповіла Фреус.

Коли 23-річний хлопець прибув до призначеного місця «побачення», на нього напала група підлітків. Зловмисники не лише побили жертву, а й поголили йому голову та намалювали нацистську символіку на обличчі, записуючи весь інцидент на відео, щоб ще більше принизити його.

Інцидент стався у вересні у Вроцлаві. Відомо, що 23-річний хлопець є громадянином України. Спочатку поліція не розголошувала громадянство нападників.

Речник вроцлавської поліції, комісар Войцех Яблонський, підтвердив, що група з семи осіб складалася виключно з громадян України. Поліція заявила, що всі вони знали одне одного «з місця роботи, проживання чи навчання».

«Трьом із цих порушників було пред’явлено звинувачення у нападі, заподіянні тілесних ушкоджень та образі. Решту осіб, оскільки їм ще не виповнилося 17 років, судитимуть у сімейному суді», — зазначив він.

Польські поліцейські наголосили, що незалежно від поведінки потерпілого, ніхто не має права самостійно здійснювати правосуддя.

