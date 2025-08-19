Підліток боїться, що помре після того, як його штрикнули невідомі на музичному фестивалі (фото)

Підліток / © dailymail.co.uk

У Великій Британії під час фестивалю Boardmasters, який проходив у Ньюкі, 17-річний підліток Коопера Мей пережив страшні хвилини: він боявся, що може померти після того, як, за словами його батьків, його підозріло «шприцевали» під час концерту.

Про це пише видання Daily Mail.

Брати Коопера (17 років) та Чарлі Мей (19 років) відвідали п’ятиденний фестиваль Boardmasters у Ньюкі, Корнуолл, який проходив з 8 по 10 серпня 2025 року. Під час виступу головної артистки RAYE, коли натовп був максимально щільним, молодший брат раптово почав відчувати себе погано: йому стало надзвичайно жарко та «незвично».

Батько підлітка, Ролі Мей, відомий у соцмережах як Daddy May, розповів, що друзі Коопера підозрювали можливий спайкінг, оскільки ця тема активно обговорювалася серед відвідувачів фестивалю.

Через велику увагу шанувальників у соцмережах підліток вирішив не йти до медичного намету, аби уникнути публічного спостереження. Натомість він повернувся до свого намету, де кілька годин боявся заснути, вважаючи, що може померти. Лише близько четвертої ранку він заснув, а пізніше на його руці виявили слід від уколу, що підтвердило підозри батьків.

Онлайн-спільноти повідомляли про те, що на фестивалі Boardmasters відвідувачів «шприцевали» в натовпі, проте організатори запевняють, що цьогоріч кількість антисоціальних інцидентів значно зменшилася. За їхніми даними, за 2025 рік зафіксували 14 підозрілих випадків спайкінгу проти 55 у 2024 році, при цьому жоден випадок не підтвердився через наявність наркотичних речовин у крові.

Представники фестивалю заявили, що спайкінг не є поширеною проблемою, і підкреслили, що заходи безпеки були посилені: патрулювання на території наметового містечка ведеться 24 години на добу, встановлені камери спостереження у ключових зонах, а всі служби охорони та медичної підтримки координуються через центральний контрольний пункт.

Родина Коопера, зокрема мати Кеті, зазначає, що підліток ще не відновився після пережитого і не впевнений, чи зможе без страху потрапити в натовп. Батьки закликають фестиваль приділити більше уваги безпеці та попередженню подібних випадків, а не «ховати голову в пісок».

Фестиваль Boardmasters у відповідь повідомив, що спайкінг та інше антисоціальне поводження є серйозними проблемами суспільства загалом, але на заході робляться всі можливі кроки для безпеки відвідувачів, включно з оперативним реагуванням на інциденти. За словами організаторів, у 2025 році жоден відвідувач не був госпіталізований, а кількість інцидентів з наркотиками та порушенням порядку знизилася порівняно з попереднім роком.

Девонська та Корнуельська поліція підтвердила, що випадок із підозрою на спайкінг надійшов у звіт, але не був підтверджений. Поліція відзначила, що цього року кількість інцидентів, зафіксованих під час фестивалю, знизилася, а завдяки співпраці з організаторами вдалося забезпечити безпечне проведення заходу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час музичного фестивалю у Франції понад 140 людей повідомили, що їх укололи шприцом. Поліція затримала 12 підозрюваних, а загалом постраждало 145 осіб по всій країні, включно з щонайменше 13 випадками у Парижі.