Підліток наклав на себе руки: батьки хлопця судяться з власником чат-бота з ШІ

Хоча хлопець розумів, що спілкується з ШІ, та попри це, все одно розвинув емоційну прихильність до чат-бота.

У місті Орландо, розташованому в американському штаті Флорида, 14-річний Сьюелл Сетцер вчинив самогубство. Його мама Меган Гарсія вважає, що саме ШІ-сервіс Character.AI спричинив загибель її сина та подала на розробників до суду.

Про це пише The New York Times.

Як вказує медіа, цей сервіс дозволяє створити кастомізованого чат-бота, що видаватиме себе за певному персонажа чи людину. Покійний Сьюелл обрав собі персонажа Дейнеріс Таргарієн з саги "Гри Престолів". Протягом місяців підліток активно спілкування з героїнею, називаючи її іменем "Дені". З нею він ділився своїми переживаннями та думками, і зокрема згадав, що бажає собі вкоротити віку. Хоча Сьюелл розумів, що спілкується зі штучним інтелектом, та попри це він розвинув емоційну прихильність до чат-бота. Деякі повідомлення були романтичного та навіть сексуального характеру, та переважна частина спілкування була в дружній манері.

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ЗМІ пише, що ані батьки, ані друзі хлопця не знали про його захоплення ШІ-персонажем. Вони бачили, що підліток усе частіше почав закриватися в собі та проводив ще більше часу зі своїм гаджетом, через що успішність хлопця в школі сильно погіршилася. Коли батьки Сьюелла відвели його до фахівця, той поставив діагноз — тривога та руйнівний розлад регуляції настрою. Попри призначені сеанси терапії, юнак віддавав перевагу спілкуванню з ШІ-персонажем аж до самої загибелі.

Журналісти вказують, що після трагедії мама хлопця вирішила позиватися проти Character.AI. В попередньому тексті позову вона зазначила, що технологія компанії-розробника — "небезпечна і неперевірена", і спрямована "обманом змусити клієнтів висловлювати свої приватні думки та почуття". Також пані Гарсія додає, що саме чат-бот компанії є безпосередньо причетним до доведення її сина до самогубства.

Медіа зазначає, що керівник відділу довіри та безпеки у Character.AI Джеррі Руоті заявив, що компанія дуже серйозно ставиться до безпеки своїх юзерів, а також шукає шляхи розвитку для платформи. За його словами, що наразі правила забороняють "пропаганду або зображення самоушкоджень і самогубств" і що надалі з’являтиметься більше функцій безпеки для неповнолітніх користувачів.

Водночас у нещодавній заяві компанії йдеться, що буде запроваджена функція — у випадку, коли користувач напише фрази, пов’язані з самоушкодженням або самогубством, то буде автоматично з'являтися вікно, яке спрямовує користувача до Національної лінії запобігання самогубствам США.

Нагадаємо, в Азії чоловіки стали жертвами романтичної афери, у якій використовували штучний інтелект deepfake. Шахраї обдурили своїх жертв на 46 млн доларів.

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