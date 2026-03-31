ChatGPT порадив підлітку методи самогубства / © Pexels

Реклама

У Великій Британії сталася моторошна трагедія через використання штучного інтелекту. 16-річний підліток наклав на себе руки після того, як розпитав чат-бот про найефективніші способи самогубства.

Про це пише The Guardian.

Трагічний пошук

Лука Челла Вокер, учень приватної школи, загинув у травні минулого року. За кілька годин до трагедії хлопець шукав у мережі інформацію про самогубство на залізниці.

Реклама

Підліток звернувся безпосередньо до генеративного штучного інтелекту. Він запитав у ChatGPT про найбільш успішний та дієвий спосіб звести рахунки з життям.

Батьки хлопця навіть не підозрювали про його психологічні проблеми. Вони вважали, що того дня син просто пішов до місцевого басейну, де він мав підробіток рятувальником.

Як ШІ обійшов власні правила

Під час розслідування поліція виявила в комп’ютері хлопця моторошну історію пошуку. Чат-бот намагався попередити його та запропонувати телефони довіри.

Проте школяр зміг легко обдурити систему безпеки програми. Він написав нейромережі, що збирає цю інформацію винятково для дослідницьких цілей.

Реклама

«ChatGPT прийняв це і надав найефективніші способи, як люди можуть вбити себе на залізниці. Це викликає жах і засмучує», — розповів детектив Гаррі Найт.

Реакція розробників та школи

Коронер Крістофер Вілкінсон висловив серйозне занепокоєння через небезпечний вплив програмного забезпечення. Водночас він визнав, що влада поки не може ніяк вплинути на стрімкий розвиток ШІ.

Під час слідства з’ясувалося, що в попередній школі хлопця процвітала культура булінгу. Це могло стати одним із ключових факторів погіршення його ментального здоров’я.

Компанія OpenAI вже відреагувала на трагічний інцидент із підлітком. Там запевнили, що постійно вдосконалюють навчання ChatGPT для кращого розпізнавання ознак емоційного стресу.

Реклама

