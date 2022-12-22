Підліток утік з Польщі до України, щоб побачитися із дівчиною з комп'ютерних ігор: драматична історія (фото)

Юнак жодного разу не бачив кохану, лише спілкувався із нею у Мережі.

17-річний хлопець, навчаючись у Польщі, познайомився у комп'ютерній грі з дівчиною із Дніпропетровщини і, настільки закохався, що вирішив заради неї втекти до України.

Про це повідомляє пресслужба поліції Черкаської області.

Як з'ясувалося, дівчина і хлопець жодного разу не бачилися - вони познайомилися у комп’ютерній грі і спілкувалися лише через месенджер. Щоб бути разом із коханою, юнак вирішив втекти від своїх тимчасових опікунів, які у Польщі піклувалися про нього, та перетнув кордон.

До поліції звернулися його батьки, на зв’язок з якими перестав виходити підліток. Вони розказали, що їхній син навчається в Польщі. За їхніми словами, проблем із сином раніше не було і вони пишалися його поведінкою.

У результаті неповнолітнього подали до розшуку і протягом доби встановили, що хлопець перетнув кордон й автобусом прямує до міста Дніпро, де його розшукали, та повернули додому.

17-річний юнак утік з Польщі в Україну, щоб побачитися з дівчиною з комп'ютерних ігор / Фото: Національна поліція Черкаської області

Ювенальні поліцейські провели з юнаком профілактичну бесіду.

Нагадаємо, в Одесі чоловік намагався потрапити до квартири коханої жінки через вікно, проте застряг на дереві, через що довелось викликати рятувальників.

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