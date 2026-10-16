Стрілянини у школі США / © Associated Press

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У США 16-річний підліток відкрив стрілянину в початковій школі Сільвер-Рейл у місті Бенд, штат Орегон. Унаслідок нападу загинули троє дітей віком 5, 8 та 11 років. Ще одна дитина та вчитель дістали тяжкі поранення. Самого нападника застрелив місцевий житель.

Про це повідомило видання BBC.

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За словами начальника поліції Бенда Майка Кранца, інцидент стався у четвер вдень. Підліток проник до навчального закладу, стріляючи по замках на дверях, щоб потрапити всередину.

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Перше повідомлення про стрілянину надійшло до поліції о 12:59 за місцевим часом. Людина, яка зателефонувала правоохоронцям, розповіла, що невідомий обстріляв її автомобіль із довгоствольної зброї. За кілька хвилин диспетчери почали отримувати виклики про озброєного нападника вже у школі.

За даними поліції, один із місцевих жителів став свідком початку стрілянини, переслідував підлітка до школи та застрелив його. Правоохоронці прибули на місце події через три хвилини.

Унаслідок нападу загинули троє дітей. Ще двох постраждалих — семирічну дитину та 54-річного вчителя — доправили до лікарні у критичному стані.

Губернаторка Орегону Тіна Котек подякувала очевидцю, який втрутився у ситуацію. За її словами, його дії допомогли запобігти подальшим жертвам.

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Вчителька Кеті Шейл Сміт розповіла, що побачила озброєного чоловіка, який наближався до школи, та намагалася заспокоїти учнів. За її словами, деякі діти молилися, а інші підтримували одне одного.

Поліція встановила, що нападником був 16-річний місцевий житель. Його ім’я не розголошують. Наразі невідомо, чи мав він якийсь зв’язок зі школою.

Правоохоронці також не уточнили, яку зброю використовував підліток і скільки пострілів він зробив. Водночас джерела CBS News у правоохоронних органах повідомили, що нападник був озброєний дробовиком.

У початковій школі Сільвер-Рейл навчаються близько 450 дітей, а кількість дорослих працівників перевищує 40 осіб. Після трагедії місцева влада оголосила про закриття шкіл Бенда у п’ятницю.

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За даними бази K-12 School Shooting Database, минулого року в американських школах зафіксували 235 інцидентів зі стріляниною, а цього року — щонайменше 140.

Напади на навчальні заклади — останні новини

Нагадаємо, на початку жовтня у Польщі сталася серія нападів на навчальні заклади. Зокрема, 7 жовтня в Остроленці 19-річний учень професійно-технічного училища поранив ножем дев’ятьох людей. Уже наступного дня у Лещидол-Новінах 15-річний школяр напав із ножем на працівницю школи. Жінка загинула, ще троє людей зазнали поранень.

Крім того, польські правоохоронці затримали 17-річного підлітка за підозрою у підготовці нападу з ножем у Серпці. За словами міністра внутрішніх справ Польщі Марціна Кервінського, силовикам вдалося запобігти злочину.

На тлі цих подій серед школярів та їхніх батьків почали поширюватися повідомлення про так звану «Криваву п’ятницю». У соцмережах з’явилися чутки про підготовку нових нападів на школи, однак на той момент поліція їх не підтверджувала.

Згодом у Польщі правоохоронці затримали 76 осіб, яких підозрюють у причетності до масового поширення погроз нападами на навчальні заклади під назвою «Кривава п’ятниця».

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