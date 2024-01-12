Підліток з Чехії втік зі школи до Польщі, щоб воювати за Україну: чим усе закінчилось

15-річний чех їхав воювати в Україну, але його затримала польська поліція.

У четвер,11 січня, польська прикордонна поліція затримала 15-річного хлопця з чеського міста Острава, який їхав воювати в Україні.

Про це повідомляє Seznam Zprávy.

Зазначається, що напередодні хлопець пішов з дому, але до школи так і не дійшов. Батьки повідомили поліцію та дали опис сина. Інформацію про нього чеські поліцейські передали своїм польським колегам, які служать у відділенні в Хотебузі, Чехія.

За місцезнаходженням телефону хлопця польська поліція з’ясувала, що він перебуває в Польщі, у місті Перемишль, неподалік кордону з Україною.

Виявилося, що школяр спакував паспорт вдома, щоб поїхати до України воювати проти агресорів з Росії. Йому залишалося лише перетнути польсько-український кордон, але "завдяки швидкому просуванню прикордонної поліції Сілезії та бездоганній міжнародній співпраці, чеха негайно привезли на територію Польщі". З Польщі він повернеться додому в Остраву.

Нагадаємо, згідно з результатами опитування Інституту ринкових і соціальних досліджень (IBRiS), серед поляків спадає рівень симпатії до українців. Водночас найбільшу неприязнь у громадян Польщі викликають росіяни, а найбільшу симпатію – американці.

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