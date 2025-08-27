ChatGPT

Після самогубства свого 16-річного сина Адама Рейна, його батьки Метт і Марія стверджують, що ChatGPT відіграв критичну роль у трагедії. Подружжя заявляє, що син останні тижні життя активно спілкувався з чат-ботом, обговорюючи проблеми з тривогою та соціальною взаємодією. Журнали чату, надані батьками, нібито демонструють, як бот від допомоги з домашнім завданням перейшов до ролі “тренера по суї”.

Про це повідомляє NBC News.

“Він був би тут, якби не ChatGPT. Я в це вірю на 100%”, — сказав Метт Рейн.

У позові, поданому до Вищого суду Каліфорнії, OpenAI та її гендиректор Сем Альтман звинувачуються у “протиправному заподіянні смерті, дефектах конструкції та непопередженні про ризики”. Батьки вимагають відшкодування збитків і судової заборони, щоб подібне не повторилося.

Представник OpenAI заявив, що компанія “глибоко засмучена смертю пана Рейна”, і підкреслив, що ChatGPT має механізми безпеки для направлення користувачів до кризових служб, хоча вони можуть бути менш ефективними при тривалих сеансах. Компанія працює над вдосконаленням захисту, особливо для підлітків, та поліпшенням системи втручання у кризові ситуації.

Цей випадок став першим, коли батьки безпосередньо звинуватили OpenAI у смерті дитини. Він також підняв нові питання про потенційну шкоду чат-ботів на основі ШІ, які дедалі частіше використовуються як емоційна підтримка та джерело порад.

Позов подано через рік після аналогічного інциденту у Флориді, де мати звинуватила платформу Character.AI у підбурюванні її сина-підлітка до самогубства.

Раніше Массачусетський технологічний інститут провів експеримент, щоб з’ясувати, як використання ChatGPT впливає на мислення студентів.