Підліток зірвався з 30-метрової скелі у нацпарку і вижив: історія дивовижного порятунку

В Сполучених Штатах, у Національному парку Гранд-Каньйон, 13-річний Вятт Кауфман вижив після падіння з 30-метрової висоти.

Про це йдеться у повідомленні адміністрації парку Гранд-Каньйон.

Гелікоптер не зміг дістатися хлопця, тож рятувальники витягали підлітка за допомогою мотузок.

У Національному парку Гранд-Каньйон Вятт Кауфман вижив після падіння з 30-метрової висоти Фото: nps.gov

Вятт Кауфман впав під час сімейної подорожі Гранд-Каньйоном. Він зробив фото, а потім вирішив поступитися місцем іншим туристам та відійшов убік.

"Я присів навпочіпки та тримався за камінь. У мене була лише одна рука. Це був не дуже зручний хват, мене ніби штовхало назад. Я втратив хватку і почав падати", – розповів постраждалий.

Хлопця рятували впродовж двох годин. Потім його все ж таки доправляли гелікоптером до дитячого травматологічного центру у Лас-Вегасі. Лікарі діагностували 9 зламаних хребців, розрив селезінки, розрив легені, струс мозку, перелом руки та вивих пальця.

Постраждалий зазначає, що не пам'ятає усіх деталей, зокрема як дістався лікарні: лише уривки "подорожі" у швидкій, гелікоптері та вже безпосередньо в клініці.

"Дві години – це ціла вічність у такій ситуації, але рятувальникам вдалось відштовхнутися від скелі та витягнути сина із каньйону. Ми надзвичайно вдячні кожному за роботу", – розповів він.

Батько підлітка зазначив, що обличчя сина у синцях, але його стан покращується.

Через 5 днів після падіння підлітка виписали з лікарні.

"Нам просто пощастило, що ми веземо нашу дитину додому в машині на передньому сидінні, а не в труні", – додав Браян Кауфман.

Нагадаємо, у Києві велосипедист впав з шестиметрової висоти у воду. Під час поїздки чоловік не впорався з керуванням та впав у воду з шестиметрового обриву.

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