Підліток зупинив некероване авто, коли його мати знепритомнила: подробиці

Нікола Крамп із сином Заком їхали трасою A40, коли Нікола знепритомніла за кермом / © соцмережі

Реклама

У Великій Британії 12-річний Зак Крамп запобіг масштабній аварії на жвавій трасі A40. Хлопець зумів взяти керування автомобілем на себе після того, як його мати знепритомніла за кермом.

Про це повідомляє ВВС.

Інцидент стався минулої суботи, коли Нікола Крамп разом із сином прямувала до Бірмінгема на різдвяний ярмарок. Жінці раптово стало зле через різке падіння артеріального тиску. Вона встигла з’їхати на узбіччя та увімкнути аварійну сигналізацію, але згодом знепритомніла.

Реклама

У момент втрати свідомості нога жінки натиснула на педаль газу, через що некерований автомобіль розігнався до 100 км/год і виїхав на дорогу. Зак, який перебував на пасажирському сидінні, спершу намагався привести матір до тями. Зрозумівши, що вона не реагує, підліток перехопив кермо та спрямував автівку на розділювальну смугу, уповільнив рух на трав’янистому узбіччі. Далі він повністю зупинив транспортний засіб і вимкнув двигун. Потім викликав екстрені служби за номером 999.

«Мені було дуже страшно, але я знав, що мушу щось зробити. Коли я говорив із диспетчером, то побачив, що мама дихає, і почав її заспокоювати», — розповів Зак.

Парамедики та поліція, які прибули на місце, констатували, що ніхто з учасників пригоди не постраждав. Попри пошкодження автомобіля, серйозної аварії вдалося уникнути. Правоохоронці, прослухавши запис дзвінка до служби порятунку, були вражені витримкою хлопця.

Поліція Вустера вже офіційно запросила Зака до управління, щоб вручити йому сертифікат за проявлену хоробрість. Нікола Крамп назвала сина своїм «маленьким героєм» і повідомила, що пройде медичне обстеження, перш ніж знову сісти за кермо.

Реклама

Нагадаємо, коли людина опиняється в ситуації, що загрожує життю, організм включає автоматичні механізми виживання ще до того, як мозок встигає усвідомити загрозу. Науковці виокремили сім ключових реакцій — від викривлення часу до «пророчих» нічних кошмарів, які допомагають тілу залишитися живим у критичний момент.