Підмосков’я у вогні: у Fire Point вразили, як українські дрони влаштували пекло на хабі Wildberries (відео)

Атака на Wildberries / © Exilenova+

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У Fire Point поділилися кадрами вчорашньої атаки на один із найбільших логістичних хабів Wildberries. Дрони завітали у Коледіно Московської області та спричинили потужну пожежу.

Відео наслідків атаки опублікували на офіційних соціальних сторінках.

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«Під ранкову каву — вчорашнє ураження. Логістичний хаб Wildberries у Коледино — 250 000 м² гарячих кадрів», — підписали відео.

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На кадрах видно, як українські дрони запускалися та як вони летіли, а також моменти ураження логістичного центру. Після атаки на території логістичного комплексу спалахнула пожежа неймовірних масштабів. Язики вогню та чорні клуби було видно за сотні метрів.

© Fire Point

Атака України на Wildberries — останні новини

Нагадаємо, вночі 16 серпня у Підмосков’ї був атакований склад російського маркетплейсу Wildberries у Коледіно, який вважається найбільшим логістичним центром компанії.

За даними Міноборони України, дрони сім із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries уже виведені з ладу. Там додали, що склад в Коледіно зазнав серйозних пошкоджень, а його роботу було зупинено.

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