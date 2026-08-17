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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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Підмосков’я у вогні: у Fire Point вразили, як українські дрони влаштували пекло на хабі Wildberries (відео)

Після атаки на території логістичного комплексу Wildberries у Коледіно Московської області спалахнула пожежа неймовірних масштабів. За даними українських джерел, хаб виведений із ладу.

Автор публікації
Фото автора: Катерина Кузнецова Катерина Кузнецова
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Атака на Wildberries

Атака на Wildberries / © Exilenova+

У Fire Point поділилися кадрами вчорашньої атаки на один із найбільших логістичних хабів Wildberries. Дрони завітали у Коледіно Московської області та спричинили потужну пожежу.

Відео наслідків атаки опублікували на офіційних соціальних сторінках.

«Під ранкову каву — вчорашнє ураження. Логістичний хаб Wildberries у Коледино — 250 000 м² гарячих кадрів», — підписали відео.

На кадрах видно, як українські дрони запускалися та як вони летіли, а також моменти ураження логістичного центру. Після атаки на території логістичного комплексу спалахнула пожежа неймовірних масштабів. Язики вогню та чорні клуби було видно за сотні метрів.

© Fire Point

Атака України на Wildberries — останні новини

Нагадаємо, вночі 16 серпня у Підмосков’ї був атакований склад російського маркетплейсу Wildberries у Коледіно, який вважається найбільшим логістичним центром компанії.

За даними Міноборони України, дрони сім із десяти найбільших логістичних центрів Wildberries уже виведені з ладу. Там додали, що склад в Коледіно зазнав серйозних пошкоджень, а його роботу було зупинено.

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