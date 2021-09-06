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"Піднесений герой і невтомний сміливець": Макрон висловив співчуття у зв'язку зі смертю Бельмондо

Автор
Олена Вус
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"Піднесений герой і невтомний сміливець": Макрон висловив співчуття у зв'язку зі смертю Бельмондо

Associated Press

За словами президента Франції, він назавжди залишиться чудовим.

Президент Франції Еммануель Макрон висловив співчуття у зв'язку зі смертю актора Жан-Поля Бельмондо.

"Він назавжди залишиться чудовим. Жан-Поль Бельмондо був національним надбанням. Він був веселим, його оточував сміх, він володів гучним голосом і спритним тілом. Піднесений герой і знайома постать, невтомний сміливець і чарівник слова. У ньому ми знаходили самих себе", - написав він у понеділок, 6 вересня, на своїй сторінці в Twitter.

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Ніхто не вірив, що він стане успішним актором – зіркова історія Жан-Поля Бельмондо
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