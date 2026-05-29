ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1849
Час на прочитання
2 хв

Підняли F-16 і гелікоптер: у Румунії пояснили, чому не збивали російський дрон

У Міністерстві нацоборони запевнили, що армія зробила все можливе, коли ворожий дрон зайшов до території Румунії.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Коментарі
Ворожий дрон залетів до країни НАТО

Ворожий дрон залетів до країни НАТО / © Associated Press

Румунські військові не знищили російський дрон, який залетів до повітряного простору країни, оскільки в армії в цьому питанні «дуже суворі обмеження».

Про це повідомив прессекретар Міністерства національної оборони Крістіан Поповичі в коментарі Digi24.

Він зазначив, що в ніч проти 29 травня, близько 00:18, почали надходити перші повідомлення про рух дронів. Уже о 01:54 один із дронів почав знижуватися з висоти 600 метрів, зробивши кілька «поворотів».

На запитання про те, чому безпілотник не був збитий, представник міністерства зазначив, що румунська армія робила все можливе.

«Це законне питання, і громадяни мають знати, що ми робимо все можливе, але в армії в цій ситуації дуже суворі обмеження, тому що ми не можемо ризикувати створенням більшої загрози, ніж можемо запобігти. Закон дозволяє нам відкривати вогонь за певних обставин по цих об’єктах, які використані у війні в Україні, але за умови захисту життя населення і майна», — заявив він.

У Міноборони Румунії підтвердили, що дрон, який упав на багатоповерхівку в Галаці, був російським.

«Російська Федерація відновила атаки дронів на цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Один безпілотник увійшов до повітряного простору Румунії, його відстежували радари аж до південної частини міста Галац, після чого він впав на дах житлового будинку, а внаслідок вибуху сталася пожежа. Для перехоплення дрона з авіабази Фетешть о 01:19 піднялися два винищувачі F-16 за підтримки гелікоптера IAR 330 SOCAT. Пілоти мали дозвіл на ураження цілі», — заявили у відомстві.

Потім він зник із радарів на півдні муніципалітету Галац, і за кілька хвилин до служби 112 надійшло повідомлення про пожежу внаслідок падіння дрона на дах багатоквартирного будинку.

Дрон влучив у багатоповерхівку в Румуні — останні новини

Під час російської атаки на Україну в ніч проти 29 травня безпілотник залетів до території Румунії та врізався в багатоповерхівку в місті Галац неподалік кордону з Одеською областю. Є постраждалі.

Попередньо, йдеться про атаку російським дроном «Герань-2». Двох постраждалих від атаки безпілотника доправили до лікарні.

Дрон зафіксували радари ще до падіння. Після влучання в дах будинку безпілотник вибухнув, із пошкодженого будинку евакуювали 70 мешканців.

Заступник голови Комітету з питань оборони Богдан Родяну повідомив, що російський безпілотник влучив у шахту ліфта на десятому поверсі.

Під час повітряної тривоги в небі чергували винищувачі, які мали дозвіл на атаку повітряних цілей. Попередньо, за висновками Румунської служби інформації, після удару здетонувала вся бойова частина безпілотника.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
1849
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie