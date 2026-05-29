Підняли F-16 і гелікоптер: у Румунії пояснили, чому не збивали російський дрон

Ворожий дрон залетів до країни НАТО / © Associated Press

Румунські військові не знищили російський дрон, який залетів до повітряного простору країни, оскільки в армії в цьому питанні «дуже суворі обмеження».

Про це повідомив прессекретар Міністерства національної оборони Крістіан Поповичі в коментарі Digi24.

Він зазначив, що в ніч проти 29 травня, близько 00:18, почали надходити перші повідомлення про рух дронів. Уже о 01:54 один із дронів почав знижуватися з висоти 600 метрів, зробивши кілька «поворотів».

На запитання про те, чому безпілотник не був збитий, представник міністерства зазначив, що румунська армія робила все можливе.

«Це законне питання, і громадяни мають знати, що ми робимо все можливе, але в армії в цій ситуації дуже суворі обмеження, тому що ми не можемо ризикувати створенням більшої загрози, ніж можемо запобігти. Закон дозволяє нам відкривати вогонь за певних обставин по цих об’єктах, які використані у війні в Україні, але за умови захисту життя населення і майна», — заявив він.

У Міноборони Румунії підтвердили, що дрон, який упав на багатоповерхівку в Галаці, був російським.

«Російська Федерація відновила атаки дронів на цивільні об’єкти та об’єкти інфраструктури в Україні, поблизу річкового кордону з Румунією. Один безпілотник увійшов до повітряного простору Румунії, його відстежували радари аж до південної частини міста Галац, після чого він впав на дах житлового будинку, а внаслідок вибуху сталася пожежа. Для перехоплення дрона з авіабази Фетешть о 01:19 піднялися два винищувачі F-16 за підтримки гелікоптера IAR 330 SOCAT. Пілоти мали дозвіл на ураження цілі», — заявили у відомстві.

Потім він зник із радарів на півдні муніципалітету Галац, і за кілька хвилин до служби 112 надійшло повідомлення про пожежу внаслідок падіння дрона на дах багатоквартирного будинку.

Дрон влучив у багатоповерхівку в Румуні — останні новини

Під час російської атаки на Україну в ніч проти 29 травня безпілотник залетів до території Румунії та врізався в багатоповерхівку в місті Галац неподалік кордону з Одеською областю. Є постраждалі.

Попередньо, йдеться про атаку російським дроном «Герань-2». Двох постраждалих від атаки безпілотника доправили до лікарні.

Дрон зафіксували радари ще до падіння. Після влучання в дах будинку безпілотник вибухнув, із пошкодженого будинку евакуювали 70 мешканців.

Заступник голови Комітету з питань оборони Богдан Родяну повідомив, що російський безпілотник влучив у шахту ліфта на десятому поверсі.

Під час повітряної тривоги в небі чергували винищувачі, які мали дозвіл на атаку повітряних цілей. Попередньо, за висновками Румунської служби інформації, після удару здетонувала вся бойова частина безпілотника.

