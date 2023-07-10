Підозра в причетності до ІДІЛ: у Німеччині заарештували українку, яка тричі була заміжня за бойовиками

Федеральна прокуратура Білефельда під керівництвом чиновників Державного управління кримінальної поліції землі Північний Рейн-Вестфалія (Німеччина) висунула звинувачення українці. Її звинувачують у порушенні двох статей Кримінального кодексу країни: членство в іноземній терористичній організації ІДІЛ та порушення обов'язків по догляду та вихованню дитини.

Про це повідомила Генпрокуратура ФРН.

"Обвинувачена Хатідче Ц.вирушила до Сирії 2014 року зі своїм тодішнім чоловіком і чотирма неповнолітніми дітьми. Там вона доєдналася до ІДІЛ разом з чоловіком, для якого вона вела домашнє господарство відповідно до понять ІДІЛ про роль жінки", - повідомляють правоохоронці.

Відомо, що українка після смерті свого першого чоловіка ще двічі була заміжня за бойовиками ІДІЛ.

Дітей жінка виховувала за "законами" та ідеологією ІДІЛ. На початку 2019 року українка потрапила в полон до курдів, де і залишалася аж до 2021 року.

За яких обставин громадянка України опинилася в Німеччині, не пояснили.

Нагадаємо, терористична Ісламська держава Іраку й Леванту (ІДІЛ) утворилася із залишків Аль-Каїди в Іраку (АКІ). Вона ставить за мету створення теократичного халіфату, що заснований на екстремістській ідеології, яка заперечує право на життя людей інших вірувань та переконань.

В травні 2023 року у десяти федеральних землях Німеччини правоохоронці провели рейди, під час яких затримали сімох ймовірних збирачів пожертв "Ісламській державі" в Сирії.

Раніше повідомлялося, що колишня учасниця ІДІЛ перетворилась на світську левицю.

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