Підозріла ставка: невідомий виграв понад $400 000, спрогнозувавши захоплення Мадуро

Ніколас Мадуро / © Associated Press

Невідомий користувач платформи для ставок Polymarket виграв понад 400 000 доларів зробивши ставку на те, що президент Венесуели Ніколас Мадуро позбудеться посади до кінця січня, всього за кілька годин до початку операції США.

Про це повідомляє Le Figaro.

Обліковий запис без імені та без фотографії, схоже, був створений нещодавно, оскільки його перші ставки датуються 27 грудня. Він поставив лише на швидкий відхід Мадуро або на втручання американських збройних сил у Венесуелу,

Його перша ставка — 96 доларів на операцію в Америці до 31 січня, потім 123,34 долара на відхід Мадуро того ж дня. Користувач поступово збільшував ставки та здавався дуже впевненим у собі: між 1 січня та 3 січня він поставив загалом 31 215 доларів на відхід Мадуро протягом цього місяця.

Захоплення Ніколаса Мадуро в суботу, 3 січня, дозволило гравцеві зібрати 436 759,61 долара США при загальній ставці в 32 538,34 долара США, що становить солідний прибуток понад 400 000 доларів США.

У соціальних мережах обговорюють, чи міг щасливий гравець якимось чином скористатися конфіденційною інформацією, особливо враховуючи, що він не був постійним користувачем платформи.

Влада США заявила, що операція у Венесуелі готувалася кілька місяців і мала відбутися під час свят, за умови сприятливої погоди.

На звернення кількох американських сайтів, зокрема The Verge та Axios, щодо відповідності цих ставок правилам використання, платформа Polymarket не надала відповіді.

Нагадаємо, військова операція США у Венесуелі, що завершилася захопленням Ніколаса Мадуро та його дружини, викликала безпрецедентний резонанс у світі. Доки у США вирішують долю Мадуро — українці жартують і створюють меми.