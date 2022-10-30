Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Підозрілі авто і запуски дронів: у Німеччині заявили про активізацію іноземних розвідок

Дата публікації
Перегляди
185
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підозрілі авто і запуски дронів: у Німеччині заявили про активізацію іноземних розвідок

Фото: УНІАН

Особливо стежать у Німеччині за російськими і китайськими спецслужба.

У Німеччині фіксують численні випадки незвичної діяльності та спроб шпигунства і підвищену активність іноземних розвідок. 

Про це заявила очільниця Служби військової контррозвідки ФРН Мартіна Розенберг, пишуть Spiegel і DW.

За її словами, іноземні шпигуни використовують усі можливі способи отримання інформації та просування інтересів своїх країн. Зокрема, над полігонами Бундесверу, де проходила підготовка українських військовослужбовців, помічали дрони. З'ясувати мету їхніх польотів поки не вдалося.

"Керовані на державному рівні розвідслужби використовують усі наявні в них засоби, щоб добути інформацію, посилити свій вплив і реалізувати інтереси своїх країн. Мета нашої роботи - своєчасно виявити будь-які спроби шпигунства, особливо російських і китайських спецслужб, і у співпраці з нашими національними і міжнародними партнерами ефективно відбити їх", - сказала Розенберг.

Також у серпні у Баварії викрили російських агентів, які намагалися дізнатися дані про навчання українських військових. Авто шпигунів виявили неподалік від військових баз в районі міста Ідар-Оберштейн у Рейнланд-Пфальці та Грефенвер. 

Як повідомляла раніше газета Spiegel, російські шпигуни стежили за українськими військовими, коли вони перебували на навчаннях у Німеччині. Шпигуни намагалися зчитувати дані з мобільних пристроїв солдатів ЗС, а також запускали мінідрони для спостереження за місцевістю.

Нагадаємо, у Норвегії заарештували росіян, які незаконно фотографували військові об’єкти.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація