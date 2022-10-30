Підозрілі авто і запуски дронів: у Німеччині заявили про активізацію іноземних розвідок

Особливо стежать у Німеччині за російськими і китайськими спецслужба.

У Німеччині фіксують численні випадки незвичної діяльності та спроб шпигунства і підвищену активність іноземних розвідок.

Про це заявила очільниця Служби військової контррозвідки ФРН Мартіна Розенберг, пишуть Spiegel і DW.

За її словами, іноземні шпигуни використовують усі можливі способи отримання інформації та просування інтересів своїх країн. Зокрема, над полігонами Бундесверу, де проходила підготовка українських військовослужбовців, помічали дрони. З'ясувати мету їхніх польотів поки не вдалося.

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"Керовані на державному рівні розвідслужби використовують усі наявні в них засоби, щоб добути інформацію, посилити свій вплив і реалізувати інтереси своїх країн. Мета нашої роботи - своєчасно виявити будь-які спроби шпигунства, особливо російських і китайських спецслужб, і у співпраці з нашими національними і міжнародними партнерами ефективно відбити їх", - сказала Розенберг.

Також у серпні у Баварії викрили російських агентів, які намагалися дізнатися дані про навчання українських військових. Авто шпигунів виявили неподалік від військових баз в районі міста Ідар-Оберштейн у Рейнланд-Пфальці та Грефенвер.

Як повідомляла раніше газета Spiegel, російські шпигуни стежили за українськими військовими, коли вони перебували на навчаннях у Німеччині. Шпигуни намагалися зчитувати дані з мобільних пристроїв солдатів ЗС, а також запускали мінідрони для спостереження за місцевістю.

Нагадаємо, у Норвегії заарештували росіян, які незаконно фотографували військові об’єкти.

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