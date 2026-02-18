Підозрілий вибух у Китаї: США заявили про нові докази можливого ядерного випробування

Китай / © Associated Press

Реклама

У США оприлюднили нові деталі щодо ймовірного підземного ядерного випробування, яке, за твердженням американської сторони, Китай провів у червні 2020 року.

Про це заявив високопосадовець Держдепартаменту, передає агентство Reuters.

За його словами, віддалена сейсмічна станція в Казахстані зафіксувала вибух магнітудою 2,75 на полігоні Лоп-Нор. Дані, як стверджується, не відповідають ані землетрусу, ані промисловим вибухам і можуть свідчити про випробування ядерного пристрою, імовірно із застосуванням методу «роз’єднання» для зменшення сейсмічного сигналу.

Реклама

Водночас Організація з Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань повідомила, що наявних даних недостатньо, аби впевнено підтвердити ядерний характер події. Виконавчий секретар організації Роберт Флойд зазначив, що зафіксовані два дуже слабкі сейсмічні сигнали не дозволяють однозначно визначити їхнє походження.

Що на звинувачення відповіли у Китаї?

Посольство Китаю у Вашингтоні назвало звинувачення безпідставними та політично вмотивованими. Пекін заперечує будь-які ядерні випробування після 1996 року й закликає США дотримуватися мораторію.

Експерти попереджають: після завершення дії ключових договорів з контролю над озброєннями зростають ризики нової гонки ядерних озброєнь.

Нагадаємо, що остання ключова угода про контроль над ядерною зброєю між США та РФ діяла до четверга, 5 лютого. Її закінчення підвищує ризик нової гонитви озброєнь між двома найбільшими ядерними державами на тлі зростання глобальної нестабільності.

Реклама

Сполучені Штати неодноразово наголошували на необхідності створити нові механізми ядерного роззброєння, у яких Китай мав би брати участь разом із США та Росією. Проте Пекін вважає такий підхід несправедливим, адже його ядерні сили значно менші, ніж у США та РФ.

Раніше стало відомо, що Китай розбудовує низку великих ядерних об’єктів у горах провінції Сичуань. Супутники зафіксували новий комплекс у долині Цзитун.

Також дізнайтеся, які країни мають найбільші арсенали, хто нарощує боєголовки та як змінюється світова ядерна карта.