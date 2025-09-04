- Дата публікації
Підозрювала зраду: жінка виявила скелет свого зниклого чоловіка у вигрібній ямі
Жінка під час прибиральних робіт виявила останки свого чоловіка, який зник три роки тому.
У Таїланді жінка вирішила очистити засипану землею стару вигрібну яму та виявила там останки чоловіка, який зник три роки тому.
Про це пише The Thaiger.
60-річна Таві Паекратоке з провінції Накхонратчасима косила траву за будинком та виявила, що старий керамічний септик повністю забитий землею. Жінка вирішила очистити ємність та почала копати, а потім потрапила на кістку. Вона продовжувала копати, доки не знайшла ще кілька кісток та людський череп.
Невдовзі поряд зі скелетом з’явилася сорочка, яка належала її чоловікові. Поліцейським Паєкратоке розповіла, що її чоловік зник у листопаді 2022 року. Вона подала заяву до поліції, проте пошуки не дали результату.
Потім сусіди розповіли Паєкратоке, що бачили її чоловіка на ринку з іншою жінкою. Після цього вона вирішила, що чоловік втік до коханки та припинила пошуки.
