Газопровід "Північний потік-2" / © Associated Press

У четвер, 27 листопада, підозрюваного у причетності до підривів російських газогонів «Північний потік» українця Сергія Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини.

Про це повідомив його адвокат Микола Катеринчук у коментарі «Суспільному».

«Німецька поліція замовила літак, яким Сергія доправили з Італії до Німеччини», — зазначив він.

За інформацією адвоката, Кузнєцов уже перебуває у місті Карлсруе в землі Баден-Вюртемберг. У п’ятницю, 28 листопада, його доправлять до суду для обрання запобіжного заходу.

«Це буде така формальність — 30 хвилин і його відправлять до Гамбурга», — додав захисник українця.

У слідчому ізоляторі в Гамбурзі Кузнєцов перебуватиме в окремій камері, розрахованій на одну людину.

Що відомо про справу Кузнєцова

Сергій Кузнєцов був затриманий за європейським ордером на арешт 21 серпня у кемпінгу поблизу італійського міста Ріміні, де він відпочивав із сім’єю.

Згідно з екстрадиційними документами, німецька прокуратура підозрює, що саме Кузнєцов організував і здійснив підрив щонайменше чотирьох бомб на глибині від 70 до 80 метрів у Балтійському морі поблизу данського острова Борнхольм 26 вересня 2022 року.

Внаслідок вибухів був пошкоджений російський газопровід «Північний потік-1», а також паралельний газопровід «Північний потік-2», який так і не був введений в експлуатацію.

Кузнєцов заперечує свою причетність до вибухів, стверджуючи, що на момент вибухів перебував в Україні на службі в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Верховний суд Італії ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини 49-річного українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до вибухів на «Північних потоках».