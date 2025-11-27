ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
181
Час на прочитання
2 хв

Підозрюваного у підриві "Північних потоків" екстрадували до Німеччини — ЗМІ

Українець Сергій Кузнєцов уже перебуває у місті Карлсруе в землі Баден-Вюртемберг, де суд обиратиме йому запобіжний захід.

Автор публікації
Фото автора: Богдан Скаврон Богдан Скаврон
Газопровід "Північний потік-2"

Газопровід "Північний потік-2" / © Associated Press

У четвер, 27 листопада, підозрюваного у причетності до підривів російських газогонів «Північний потік» українця Сергія Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини.

Про це повідомив його адвокат Микола Катеринчук у коментарі «Суспільному».

«Німецька поліція замовила літак, яким Сергія доправили з Італії до Німеччини», — зазначив він.

За інформацією адвоката, Кузнєцов уже перебуває у місті Карлсруе в землі Баден-Вюртемберг. У п’ятницю, 28 листопада, його доправлять до суду для обрання запобіжного заходу.

«Це буде така формальність — 30 хвилин і його відправлять до Гамбурга», — додав захисник українця.

У слідчому ізоляторі в Гамбурзі Кузнєцов перебуватиме в окремій камері, розрахованій на одну людину.

Що відомо про справу Кузнєцова

Сергій Кузнєцов був затриманий за європейським ордером на арешт 21 серпня у кемпінгу поблизу італійського міста Ріміні, де він відпочивав із сім’єю.

Згідно з екстрадиційними документами, німецька прокуратура підозрює, що саме Кузнєцов організував і здійснив підрив щонайменше чотирьох бомб на глибині від 70 до 80 метрів у Балтійському морі поблизу данського острова Борнхольм 26 вересня 2022 року.

Внаслідок вибухів був пошкоджений російський газопровід «Північний потік-1», а також паралельний газопровід «Північний потік-2», який так і не був введений в експлуатацію.

Кузнєцов заперечує свою причетність до вибухів, стверджуючи, що на момент вибухів перебував в Україні на службі в ЗСУ.

Нагадаємо, раніше Верховний суд Італії ухвалив рішення про екстрадицію до Німеччини 49-річного українця Сергія Кузнєцова, якого підозрюють у причетності до вибухів на «Північних потоках».

Дата публікації
Кількість переглядів
181
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie