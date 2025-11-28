Підозрюваного у підриві "Північних потоків" Кузнєцова заарештували у Німеччині

«Північний потік-2» / © ТСН.ua

Підозрюваного у підриві російських газогонів «Північний потік» 2022 року українця Сергія Кузнєцова заарештували у Німеччині. Напередодні його екстрадували до ФРН з Італії.

Про це повідомила пресслужба Федеральної прокуратури Німеччини.

«Виконано ордер на арешт у зв’язку з підозрою у саботажі газопроводів „Північний потік“. Слідчий суддя Федерального суду сьогодні (28 листопада 2025 року) виконав ордер на арешт громадянина України Сергія К.», — йдеться у заяві на сайті відомства.

Нагадаємо, 27 листопада Кузнєцова екстрадували з Італії до Німеччини. Як інформував його адвокат Микола Катеринчук, українець перебуває у місті Карлсруе і 28 листопада його доправлять до суду для обрання запобіжного заходу. Після формальностей Кузнєцов буде переведений до слідчого ізолятора у Гамбурзі, де перебуватиме в окремій камері.

Зауважимо, що раніше німецькі прокурори висунули Кузнєцову звинувачення у змові з метою спричинення вибуху, антиконституційній диверсії та знищенні важливих об’єктів. Його підозрюють у приналежності до групи, яка встановила вибухові пристрої на газопроводах «Північний потік» поблизу данського острова Борнгольм у Балтійському морі.