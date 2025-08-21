Українця, підозрюваного у підриві "Північних потоків", затримали в Італії — ЗМІ

Північний потік / © Associated Press

У провінції Ріміні (Італія) правоохоронці затримали чоловіка, якого вважають причетним до диверсії на газопроводах “Північний потік-1” і “Північний потік-2”.

Про це повідомила Федеральна прокуратура Німеччини, передає Bild.

Затриманим виявився громадянин України Сергій К., який, за версією слідчих, входив до складу групи, що у вересні 2022 року підірвала трубопроводи в Балтійському морі.

Слідство стверджує, що підозрюваний виконував одну з ключових ролей в організації операції. За даними прокуратури, група диверсантів вирушила з порту Ростока на орендованій яхті, оформленій через підставних осіб. Для оренди використовувалися підроблені документи, які надали німецькій компанії.

Сам вибух стався 26 вересня 2022 року поблизу острова Борнхольм. Вибухові пристрої, закладені на дні, пошкодили обидві гілки газопроводів, що призвело до масштабних руйнувань.

Тепер Сергія К. очікує екстрадиція до Німеччини. Там йому мають висунути офіційні обвинувачення та провести судовий процес.

Нагадаємо, раніше у Києві вбили полковника СБУ Іван Воронич, який міг бути причетний до підриву трубопроводу “Пінвнічий потік”.