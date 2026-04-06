ТСН у соціальних мережах

Підозрюваний у теракті в "Крокус-Сіті Гол" помер у СІЗО: що відомо

За даними ФСВП, він наклав на себе руки, триває перевірка.

Фото автора: Кирило Шостак Кирило Шостак
«Крокус Сіті Гол» у Росії

«Крокус Сіті Гол» у Росії / © Associated Press

У Москві в слідчому ізоляторі загинув один із фігурантів справи про теракт у концертному залі «Крокус-Сіті Голл».

За даними російських ЗМІ, йдеться про поплічника виконавців нападу Якубджона Юсуфзоде.

У Федеральній службі виконання покарань Росії повідомили, що засуджений вчинив самогубство. За фактом його смерті розпочато перевірку.

Деталі інциденту наразі не розкриваються.

Що відомо про теракт у «Крокус-Сіті Гол»

Теракт у «Крокус Сіті Хол» / © Associated Press

Теракт у «Крокус Сіті Хол» / © Associated Press

Теракт у концертному залі «Крокус-Сіті Гол» у підмосковному Красногорську стався 22 березня 2024 року перед концертом гурту «Пикник».

Озброєні нападники відкрили вогонь по відвідувачах, після чого підпалили будівлю та втекли з місця злочину. Внаслідок атаки загинуло 145 людей, серед них діти, ще понад 500 осіб дістали поранення.

Це один із наймасштабніших терактів у Росії за останні десятиліття.

Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава — Вілаят Хорасан». Напередодні атаки про можливу загрозу терактів у Росії попереджали іноземні спецслужби.

Попри це, російська влада публічно відкидала такі попередження.

307
