Підозрюваний у теракті в "Крокус-Сіті Гол" помер у СІЗО: що відомо
За даними ФСВП, він наклав на себе руки, триває перевірка.
У Москві в слідчому ізоляторі загинув один із фігурантів справи про теракт у концертному залі «Крокус-Сіті Голл».
За даними російських ЗМІ, йдеться про поплічника виконавців нападу Якубджона Юсуфзоде.
У Федеральній службі виконання покарань Росії повідомили, що засуджений вчинив самогубство. За фактом його смерті розпочато перевірку.
Деталі інциденту наразі не розкриваються.
Що відомо про теракт у «Крокус-Сіті Гол»
Теракт у концертному залі «Крокус-Сіті Гол» у підмосковному Красногорську стався 22 березня 2024 року перед концертом гурту «Пикник».
Озброєні нападники відкрили вогонь по відвідувачах, після чого підпалили будівлю та втекли з місця злочину. Внаслідок атаки загинуло 145 людей, серед них діти, ще понад 500 осіб дістали поранення.
Це один із наймасштабніших терактів у Росії за останні десятиліття.
Відповідальність за напад взяло на себе угруповання «Ісламська держава — Вілаят Хорасан». Напередодні атаки про можливу загрозу терактів у Росії попереджали іноземні спецслужби.
Попри це, російська влада публічно відкидала такі попередження.