Підозрюваний у вбивстві 17-річного українця в Ірландії сомалієць підробив свій вік

Вадим Давиденко

Громадянин Сомалі, який вбив 17-річного українця Вадима Давиденка в Ірландії, заявив, що його паспорт (згідно з яким йому теж 17 років) є підробленим.

Про це пише Irish Times.

Під час останнього засідання Дитячого суду обвинувачений сомалієць просив вибачення у родичів вбитого українця та стверджував, що його документи були підробленими. Директор державного обвинувачення видав розпорядження про те, щоб його судили за висунутим обвинувальним актом у Центральному кримінальному суді.

«Я хотів би висловити свої співчуття та попросити вибачення за дитину», — сказав сомалієць.

Водночас визнати свою провину на суді зловмисник відмовився. Сомалійцю також було призначено психіатричну експертизу.

Коли йому сказали, що документ з датою його народження ще потребує підтвердження, обвинувачений відповів, що він «несправжній», додавши, що його країна «розвалилася на шматки, і будь-хто може скласти документ, у якому буде зазначено, що йому 17».

Своєю чергою, влада Сомалі не йде на контакт з ірландськими правоохоронцями і не розкриває справжню особу підозрюваного.

«Ми намагаємося якнайшвидше вирішувати питання, але, на жаль, ми залежимо від сомалійської влади, яка має їх підтвердити для нас. Ми надсилаємо якомога більше запитів на співпрацю, але, на жаль, наразі це односторонній процес», — зазначив детектив, який веде цю справу.

Нагадаємо, що у жовтні 2025 року в Ірландії мігрант із Сомалі зарізав 17-річного українця.

17-річного Вадима Давиденка було смертельно поранено ножем у квартирі, яку використовувала державна служба у справах дітей і сім’ї Tusla для проживання неповнолітніх шукачів міжнародного захисту.

Підліток, який мріяв стати ІТ-фахівцем і захищати Україну в кіберпросторі, був жорстоко вбитий ножем у центрі для біженців, проживши в новій країні лише чотири дні.