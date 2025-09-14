Підозрюваний у вбивстві соратника Трампа не визнав своєї вини

Тайлер Робінсон / © Associated Press

Затриманий за підозрою у вбивстві американського консервативного активіста Чарлі Кірка, соратника президента США Дональда Трампа, 22-річний Тайлер Робінсон не визнав своєї провини.

Про це повідомив губернатор штату Юта, де сталося вбивство, Спенсер Кокс в ефірі телеканалу ABC News.

За його словами, покази щодо причетності Робінсона до стрілянини на заході в Університеті Юта, на якому було вбито відомого політичного діяча, дають люди із його оточення, включно із сусідом по кімнаті.

«Він не зізнався владі. Він не співпрацює, але всі люди навколо нього співпрацюють. І я думаю, що це дуже важливо», — сказав Кокс.

Губернатор штату, який є республіканцем, також прокоментував повідомлення про те, що Тайлер Робінсон після стрілянини начебто жартував у розмовах, що він є тим самим стрільцем.

«Все, що ми можемо підтвердити, це те, що ці розмови точно відбувалися, і вони не вірили, що це був насправді він. Це все були жарти, поки він, знаєте, поки не зізнався, що це насправді був він», — сказав Кокс.

Раніше республіканський губернатор заявив Wall Street Journal, що Робінсон був «глибоко проникнутий лівою ідеологією».

На запитання, чи знайшли слідчі докази, які б це підтверджували, Кокс відповів: «Це надійшло від його знайомого та членів його родини. Звідти взялася початкова інформація. Звичайно, в обвинувальних документах буде оприлюднено набагато більше інформації, оскільки вони об’єднують усе це разом».

Тайлер Робінсон зараз перебуває під вартою. Очікується, що звинувачення будуть офіційно висунуті у вівторок, 16 вересня.

Нагадаємо, 12 вересня американська влада офіційно назвала підозрюваним у вбивстві консервативного активіста Чарлі Кірка 22-річного мешканця штату Юта Тайлера Робінсона. Серед доказів — покинута стрільцем зброя та набої із промовистими написами на гільзах.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що підозрюваного у вбивстві затримано. За словами Трампа, вийти на слід ймовірного убивці допоміг батько підозрюваного.

«Я сподіваюся, що його визнають винним, і сподіваюся, що він отримає смертну кару», — сказав американський президент.

Нагадаємо, повідомляючи про смерть Чарлі Кірка, який після поранення помер у лікарні, президент Трамп назвав цього праворадикального активіста «великим та навіть легендарним».