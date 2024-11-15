Підозрюваний у мільярдних оборудках з держмайном придбав віллу та яхту за кордоном – розслідування

Підозрюваний в афері на 10 мільярдів Андрій Гмирін, який півтора року перебуває у міжнародному розшуку, зареєстрував за кордоном бізнес та придбав елітне майно.

Про це йдеться у розслідуванні Bihus.Info.

За даними НАБУ, у 2020-2021 роках колишній співробітник Фонду держмайна Гмирін разом із тодішнім головою Фонду Дмитром Сенниченком організували злочинну схему та незаконно збагатились, привласнивши кошти державних підприємств, підконтрольних ФДМУ.

"Слідство вважає, що організатори сприяли призначенню на керівні посади державних підприємств – Одеського припортового заводу та Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, підконтрольних їм людей. Ті, своєю чергою, сприяли підписанню контрактів із підконтрольними організаторам компаніями, аби підприємства продавали компаніям товар за заниженими цінами", – пишуть розслідувачі.

Окрім Сенниченка та Гмиріна, у справі ще 10 підозрюваних, вісім з яких втекли за кордон. Усі вони перебувають у міжнародному розшуку, але за півтора року жоден з них не був затриманий.

Як живе за кордоном родина Гмиріна

За інформацією розслідувачів, родина Андрія Гмиріна відкрила щонайменше три компанії в ОАЕ. Одна з цих фірм зі штаб-квартирою у Дубаї у квітні 2023 року створила компанію у Франції – GFD COTE D’AZUR Своєю чергою ця компанія придбала віллу та п’ять земельних ділянок на Лазуровому узбережжі Франції, загальна вартість яких становить близько 5 млн євро.

Цю віллу площею 400 м2 можна знайти на сайті оренди нерухомості. В описі об'єкта вказано, що у будівлі є 5 спалень та 4 ванні кімнати, а на подвір’ї розташований басейн.

Втім наразі орендувати це елітне житло неможливо. За інформацією видання, від серпня цього року майно перебуває під арештом за рішенням французького суду у межах кримінального провадження, відкритого в Україні.

Крім елітної нерухомості родина Андрія Гмиріна володіє розкішною яхтою Cranchi Settantotto 78, яка коштує близько 5,5 млн євро. Формально власником яхти є компанія GFB COMPANY LTD, зареєстрована на Британських Віргінських островах на ім'я дубайського бізнес-партнера Андрія Гмиріна, українця Євгена Головіна.

Батьки Гмиріна також не бідкаються за кордоном. На їхнє ім'я відкрито шість компаній у Хорватії, які займаються нерухомістю і "крутять" мільйонами євро.

Нагадаємо, ВАКС заочно заарештував Дмитра Сенниченка, який перебуває у розшуку.

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