Американець нібито успішно вербував бійців для Міжнародного легіону, який був створений українськими військовими на початку російського вторгнення.

Новий замах на кандидата в президенти США Дональда Трампа привернув увагу суспільства. Підозрюваний у цьому злочині — Раян Веслі Рут, який після російського вторгнення в Україну деякий час жив у Києві. Його часто помічали в центрі міста, де він "екстравагантно і регулярно з'являвся серед іноземних військових добровольців".

Про це повідомило видання Time, посилаючись на свідчення осіб, які були знайомі з американцем під час його перебування в Києві.

За словами одного зі співрозмовників журналістів, Рут фактично був бездомним і іноді знаходив притулок у військових частинах України, де йому дозволяли ночувати. Один з його знайомих розповів, що американець нібито досяг певного успіху у вербуванні бійців для Міжнародного легіону — підрозділу, створеного українськими військовими на початку російського вторгнення для залучення іноземних добровольців.

Проте командир 2-го Міжнародного легіону, полковник Руслан Мірошниченко, заперечує, що приймав допомогу від Рута. Він підкреслив, що "його дії та позиція дуже часто не відповідали офіційній політиці українських Збройних сил щодо вербування в Міжнародні легіони".

Нагадаємо, Дональд Трамп повідомив, що під час гри у гольф почув кілька пострілів. За його словами, правоохоронці затримали збройного чоловіка завдяки свідку.

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