“Підозрюваний втік”: у Росії припинили розслідування загибелі крейсера “Москва”

Батько одного із загиблих російських моряків заявив, що "не бачить сенсу оскаржувати рішення" Слідчого комітету РФ.

Слідчий комітет (СК) Російської Федерації призупинив розслідування кримінальної справи щодо затоплення крейсера "Москва", оскільки, як йдеться в офіційному повідомленні, "підозрюваний втік від слідства”.

Про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на відповідь відомства батькові одного із загиблих на кораблі матросів.

З відповіді випливає, що попереднє слідство припинили через те, що "підозрюваний або обвинувачений втік від слідства або місце його перебування не встановлено з інших причин".

Батько загиблого окупанта повідомив, що "не бачить сенсу оскаржувати рішення" СК, оскільки йому "цілком зрозумілі причини його ухвалення та важкі обставини того, що сталося". При цьому він зазначив, що сподівається на відновлення справи.

На думку батька загиблого матроса, окрім безпосередніх винуватців затоплення судна, яких він не назвав, є ще й винні "іншої категорії", які перебувають у Росії, але не є фігурантами кримінальної справи. Це, за його словами, "ті, які своїми діями, а інші – бездіяльністю та некомпетентністю створили умови для події з крейсером "Москва", допустили втрату флагмана та наших моряків".

Нагадаємо, флагман Чорноморського флоту Росії крейсер "Москва", який брав участь у війні з Україною, затонув 14 квітня 2022 року після влучання у нього українських ракет "Нептун".

Натомість у РФ стверджують, що нібито на крейсері вибухнув боєприпас і почалася пожежа. У Міноборони Росії підтвердили тільки те, що крейсер "Москва" потонув під час шторму в Чорному морі. Офіційно в РФ визнали 27 зниклих безвісти та 17 загиблих членів екіпажу. 396 військових нібито було евакуйовано.

У Міністерстві оборони США підтвердили, що крейсер потонув через влучання українських ракет, а не детонацію боєприпасів.

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