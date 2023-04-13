Онлайн-друзі підозрюваного у "зливі" секретних документів нібито не знали його справжнього імені.

На підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагона Джека Тейшейру вдалось ідентифікувати через стільницю на його кухні.

Про це пише The New York Times.

21-річний військовий розвідувального крила Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Массачусетс Джон Тейшейра фотографував секретні документи на своїй кухні, згодом він "злив" світлини у Мережу.

Гранітну стільницю з характерним візерунком і білу підлогову плитку можна побачити на фотографіях деяких "зливів" секретних документів. Такий самий декор інтер'єру можна знайти на фотографіях родинного будинку, розміщених в Інтернеті одним з найближчих родичів військовослужбовця Тейшейри.

Фото: The New York Times

Видання зазначає, що онлайн-друзі американського військового нібито не знали його імені, його викрили саме за допомогою світлин.

Фото: The New York Times

Нагадаємо, ФБР у четвер, 13 квітня, арештувало підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагону військовослужбовця Джека Тейшейру. У його помешканні також були проведені обшуки.

Це сталось після того, як у Мережі почали активно поширювати розвіддані США щодо оцінки війни Росії проти України. Там містились засекречені звіти про ситуацію у вищому керівництві РФ, а також ніби те, що США нібито прослуховують українську політичну верхівку.

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