Онлайн-друзі підозрюваного у "зливі" секретних документів нібито не знали його справжнього імені.
На підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагона Джека Тейшейру вдалось ідентифікувати через стільницю на його кухні.
Про це пише The New York Times.
21-річний військовий розвідувального крила Військово-повітряних сил Національної гвардії штату Массачусетс Джон Тейшейра фотографував секретні документи на своїй кухні, згодом він "злив" світлини у Мережу.
Гранітну стільницю з характерним візерунком і білу підлогову плитку можна побачити на фотографіях деяких "зливів" секретних документів. Такий самий декор інтер'єру можна знайти на фотографіях родинного будинку, розміщених в Інтернеті одним з найближчих родичів військовослужбовця Тейшейри.
Видання зазначає, що онлайн-друзі американського військового нібито не знали його імені, його викрили саме за допомогою світлин.
Нагадаємо, ФБР у четвер, 13 квітня, арештувало підозрюваного у "зливі" секретних документів Пентагону військовослужбовця Джека Тейшейру. У його помешканні також були проведені обшуки.
Це сталось після того, як у Мережі почали активно поширювати розвіддані США щодо оцінки війни Росії проти України. Там містились засекречені звіти про ситуацію у вищому керівництві РФ, а також ніби те, що США нібито прослуховують українську політичну верхівку.
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