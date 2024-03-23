Підозрюваному в нападі на “Крокус Сіті” після затримання відрізали вухо — російський “воєнблогер”

Під час допиту у підозрюваного у нападі голова була обмотана бинтом, а одежа заплямована кров’ю.

Російський так званий “воєнблогер” Єгор Гузенко опублікував відео, на якому російські силовики відрізають вухо чоловікові, схожому на полоненого терориста, а потім змушують його з'їсти.

На відео допиту під тортурами, яке з’явилося в Telegram-каналі “Тринадцатый", звернув увагу український журналіст Денис Казанський.

Підозрюваному, якого затримали за напад на "Крокус Сіті Холл" відрізали вухо

Як свідчать опубліковані кадри, під час допиту у підозрюваного у нападі голова була обмотана бинтом, одежа заплямована кров’ю і, очевидно, залишилося тільки одне вухо.

“Загалом методи зрозумілі... Можна не сумніватися, що вони зізнаються і в роботі на Україну, і особисто на Буданова”, - іронічно зауважив Казанський.

Єгора Гузенка, який опублікував ці кадри тортур, він назвав “дуже корисним ідіотом”.

Раніше директор російської ФСБ Олександр Бортніков заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков'ї. Серед них - двоє громадян Таджикистану.

Російська влада повідомила, що затримання відбулося біля кордону з Україною. У ФСБ РФ стверджують, що вони мали "відповідні контакти на українській стороні".

Водночас посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой повідомив, що після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" під Москвою білоруські спецслужби допомагали російським силовикам завадити терористам втекти через кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про вчорашній напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".

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