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Підозрюваному в нападі на “Крокус Сіті” після затримання відрізали вухо — російський “воєнблогер”

Підозрюваному в нападі на “Крокус Сіті” після затримання відрізали вухо — російський “воєнблогер”

Допит підозрюваного у теракті в "Крокус Сіті Холл" / Фото: скриншот з відео

Під час допиту у підозрюваного у нападі голова була обмотана бинтом, а одежа заплямована кров’ю.

Російський так званий “воєнблогер” Єгор Гузенко опублікував відео, на якому російські силовики відрізають вухо чоловікові, схожому на полоненого терориста, а потім змушують його з'їсти.

На відео допиту під тортурами, яке з’явилося в Telegram-каналі “Тринадцатый", звернув увагу  український журналіст Денис Казанський.

Підозрюваному, якого затримали за напад на
Підозрюваному, якого затримали за напад на "Крокус Сіті Холл" відрізали вухо

Як свідчать опубліковані кадри, під час допиту у підозрюваного у нападі голова була обмотана бинтом, одежа заплямована кров’ю і, очевидно, залишилося тільки одне вухо.

“Загалом методи зрозумілі... Можна не сумніватися, що вони зізнаються і в роботі на Україну, і особисто на Буданова”, - іронічно зауважив Казанський.

Єгора Гузенка, який опублікував ці кадри тортур, він назвав “дуже корисним ідіотом”.

Раніше директор російської ФСБ Олександр Бортніков заявив про затримання чотирьох підозрюваних у скоєнні теракту в "Крокус Сіті Холлі" у Підмосков'ї. Серед них - двоє громадян Таджикистану.

Російська влада повідомила, що затримання відбулося біля кордону з Україною. У ФСБ РФ стверджують, що вони мали "відповідні контакти на українській стороні".

Водночас посол Білорусі у Росії Дмитро Крутой повідомив, що після теракту в концертному залі "Крокус Сіті Хол" під Москвою білоруські спецслужби допомагали російським силовикам завадити терористам втекти через кордон з Білоруссю.

Нагадаємо, у суботу, 23 березня, угруповання джихадистів "Ісламська держава" (ІД) оприлюднило заяву з подробицями про вчорашній напад на концертний зал “Крокус Сіті Холл” на околиці Москви. Теракт пояснюють війною між "Ісламською державою" та "країнами, які борються з ісламом".  

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