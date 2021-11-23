П'ятеро загиблих і 48 постраждалих: що відомо про винуватця масштабної ДТП під час параду в США

П'ятеро загиблих і 48 постраждалих: що відомо про винуватця масштабної ДТП під час параду в США

Загалом від 1999 року підозрюваному висували звинувачення у скоєнні злочинів 16 разів.

У США 39-річному Дарреллу Бруксу, якого підозрюють в наїзді на учасників різдвяного параду у Вокеші (штат Вісконсин), готуються висунути низку звинувачення, зокрема у п'яти умисних вбивствах першого ступеня.

Про це повідомляє CNN.

За словами очільника поліції Вокеши Дена Томпсона, чоловік є єдиним підозюрваним у цій справі. За декілька хвилин до смертельної аварії на Брукса поскаржилися через сімейний конфлікт. Він саме залишив місце події.

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Перше судове засідання відбудеться у вівтрок, 23 листопада, о 16:00 за місцевим часом. Слухання транслюватимуть у прямому етері.

Правоохоронці вважають, що підозрюваний не знав нікого з загиблих і постраждалих учасників параду. Інцидент також не є терористичним актом.

Відомо, що американця менше двох тижнів тому звільнили з-під арешту під заставу в тисячу доларів. Його звинувачували в умисному наїзді на жінку.

Брукс також потрапив у поле зору поліціянтів у 2020 році, коли під час сварки відкрив вогонь. Тоді під час арешту в чоловіка виявили викрадений пістолет і три "кольорові пігулки", які згодом дали "ймовірно позитивний результат" на метамфетаміни.

Загалом від 1999 року йому висували звинувачення у скоєнні злочинів 16 разів.

Як пише The Associated Press, Брукс - репер з амбіціями. На сторінці YouTube журналісти знайшли відеозапис, на якому він читає реп перед червоним позашляховиком Ford, схожим на той, що наїхав на учасників параду. Ролик вже видалили.

Відомо, що репер використовує ім'я MathBoi Fly у своєму Twitter та інших соціальних мережах.

Як повідомлялося, у Вокеші в неділю, 21 листопада, о 16:39 за місцевим часом червоний позашляховик протаранив бар'єри та виїхав на проїжджу частину, де відбувався різдвяний парад.

Жертвами наїзду стали п'ятеро осіб від 52 до 81 року, зокрема члени клубу бабусь, що танцюють, та службовець банку.

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Внаслідок інциденту також постраждали 48 людей, щонайменше 18 з яких - діти від 3 до 16 років. Щонайменше дев'ятеро пацієнтів перебувають у тяжкому стані.

Томпосон подякував свідкам інциденту, які намагалися допомогти потерпілим, зокрема відвозячи їх до лікарень на власних транспортних засобах.

У понеділок у Вісконсині на знак жалоби припустили національні прапори, а шкільний округ Вокеши скасував заняття. Увечері сотні людей зібралися в парку в центрі міста, щоб вшанувати пам'ять загиблих.

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