Політик відкидає звинувачення та заявляє, що сам звернувся до поліції із заявою про те, що у нього намагалися вимагати гроші.

В Британії заарештували депутата-консерватора. Його звинувачують у зґвалтуванні. Проте сам він каже, що з нього намагалися виманити гроші.

Про це пише російська BBC.

Як стало відомо, члена британського парламенту від правлячої Консервативної партії Кріспіна Бланта заарештували за підозрою у зґвалтуванні та зберіганні наркотиків. Проте політик відкидає звинувачення і заявляє, що сам звернувся до поліції із заявою про те, що у нього намагалися вимагати гроші.

“До арешту Блант був парламентським організатором, тобто функціонером, який мав би забезпечувати партійну дисципліну у фракції консерваторів. Тепер його повноваження призупинено, і він вважається незалежним членом парламенту. Йому також заборонено було з'являтися в будівлі парламенту. В четвер Блант розповів, що “у зв'язку з цим інцидентом” його вже двічі допитувала поліція Суррея, і він сам звернувся до силових органів, побоюючись здирників”, - пише BBC.

Депутат був уперше обраний членом парламенту від Консервативної партії на загальних виборах 1997 року та представляв місто Рейгейт у графстві Суррей.

Чоловік обіймав посаду помічника міністра юстиції від 2010-го до 2012 року та очолював у парламенті впливовий Комітет із закордонних справ.

В офіційній заяві депутата зазначається, що його 25 жовтня заарештовано за підозрою у зґвалтуванні.

“Мене вже двічі допитували через цей інцидент, вперше це було три тижні тому, коли я повідомив про свої побоювання з приводу здирництва. Вдруге це сталося сьогодні вранці, коли мені було винесено попередження, за яким був арешт. Цей арешт був необов'язковим, оскільки я, як і раніше, готовий до повної співпраці зі слідством і впевнений, що все закінчиться без звинувачень”, - йдеться у його заяві.

У Консервативній партії, яку вже неодноразово трясли скандали про сексуальні домагання (не далі, ніж у травні 2022 року іншого парламентаря-консерватора заарештували за підозрою у зґвалтуванні), від коментарів з цього питання відмовилися.

Нагадаємо, що Орбан зробив нову цинічну заяву щодо фіндопомоги ЄС для України.

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