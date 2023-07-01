Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Підозрюють у викраденні банкіра: що відомо про молдовського стрільця, який убив двох людей в Кишиневі

Підозрюють у викраденні банкіра: що відомо про молдовського стрільця, який убив двох людей в Кишиневі

Автор
Христина ГоловчакХристина Головчак
Дата публікації
Перегляди
593
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Підозрюють у викраденні банкіра: що відомо про молдовського стрільця, який убив двох людей в Кишиневі

Що відомо про молдовського стрільця, який вбив двох людей у Кишиневі

Затриманий втік до Молдови, після того, як 23 червня проти нього порушили справу за викрадення.

Чоловіком, який стріляв в аеропорту Кишинева 30 червня, виявився 43-річний громадянин Таджикистану Рустам Ашуров.

Про це прокуратура країни повідомила 1 липня.

За даними правоохоронців, затриманий втік до Молдови, після того, як 23 червня проти нього порушили справу за викрадення першого заступника голови одного з банків Душанбе.

"Під час слідства встановлено, що одним з учасників організованої злочинної групи є Ашуров Рустам Карімович, громадянин Республіки Таджикистан, 25 березня 1980 року народження, житель міста Душанбе, який після скоєння цього злочину втік до Молдови втік через Турецьку Республіку, щоб надалі сховатися в країнах Європейського союзу", – ідеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Кишинева стався збройний напад. Його скоїв іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Республіки Молдова.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
593
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація