Підозрюють у викраденні банкіра: що відомо про молдовського стрільця, який убив двох людей в Кишиневі

Затриманий втік до Молдови, після того, як 23 червня проти нього порушили справу за викрадення.

Чоловіком, який стріляв в аеропорту Кишинева 30 червня, виявився 43-річний громадянин Таджикистану Рустам Ашуров.

Про це прокуратура країни повідомила 1 липня.

За даними правоохоронців, затриманий втік до Молдови, після того, як 23 червня проти нього порушили справу за викрадення першого заступника голови одного з банків Душанбе.

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"Під час слідства встановлено, що одним з учасників організованої злочинної групи є Ашуров Рустам Карімович, громадянин Республіки Таджикистан, 25 березня 1980 року народження, житель міста Душанбе, який після скоєння цього злочину втік до Молдови втік через Турецьку Республіку, щоб надалі сховатися в країнах Європейського союзу", – ідеться у повідомленні прокуратури.

Нагадаємо, у міжнародному аеропорту Кишинева стався збройний напад. Його скоїв іноземний громадянин, якому заборонили в'їзд до Республіки Молдова.

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