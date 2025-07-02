Підпал українського ресторану в Естонії: суд встановив причетність російської розвідки

Суд в Естонії встановив причетність Росії до підпалу українського ресторану

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Естонський суд у середу заявив, що підпал ресторану та супермаркету в Естонії минулого року були замовлені російською розвідкою. За твердженням західних офіційних осіб, ця атака є однією з низки інцидентів по всій Європі, метою яких є посіяти розбрат у західних суспільствах та підірвати підтримку України.

Про це повідомляє ABC News.

Вирок суду: як російська розвідка замовила підпали в Естонії

Хар’юський повітовий суд в Естонії заявив, що виконавцями були двоє двоюрідних братів з Молдови. Один із них був засуджений до 6,5 років ув’язнення за підпал ресторану та супермаркету, які, за заявою суду, «були здійснені за дорученням російських служб безпеки». Другий співучасник був засуджений до 2,5 років ув’язнення.

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У своїй заяві суд зазначив, що першому з підсудних операцію доручила російська військова розвідка, відома як ГРУ. Він провів пробну операцію за дорученням ГРУ у січні 2024 року, підпаливши супермаркет Co-op у селі Осула на південному сході Естонії. Наступного дня хтось, діючи за дорученням ГРУ, доручив йому підпалити ресторан «Слава Україні» у столиці Таллінні. Фігурант приїхав зі своїм кузеном до ресторану в ніч на 31 січня 2024 року. Вдвох вони підпалили будівлю, після чого виїхали з території Естонію. Суд зазначив, що кузен не знав, що його брат працює на російську розвідку.

Широка кампанія саботажу та реакція Кремля

Підпал є останньою атакою на Естонію з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Раніше Естонія вже зазнавала кібератак та нападів на власність політика та журналіста. Влада Латвії, Литви та Польщі працювала над затриманням чоловіків, яких заарештували в Італії, а потім відправили до Естонії для суду.

Західні офіційні особи звинувачують Росію у широкомасштабній диверсійній кампанії з моменту її вторгнення в Україну. Окрім випадків підпалів, атаки по всій Європі варіюються від забивання вихлопних труб автомобілів розширювальною піною в Німеччині до змови з метою закладення вибухівки на вантажні літаки, хакерських атак, спрямованих на політиків та критичну інфраструктуру, а також шпигунства з боку групи, засудженої у Великій Британії.

Прессекретар президента Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Кремлю ніколи не було представлено «жодних доказів», що підтверджують звинувачення у ширшій кампанії саботажу, і «рішуче відкинув» будь-які звинувачення на адресу РФ.

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Нагадаємо, Естонія заявила, що готова приймати на своїй території винищувачі союзників, але сусідній Росії це не подобається. Кремль назвав Естонію “безпосередньою загрозою” російській безпеці.