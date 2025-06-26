ТСН у соціальних мережах

Підпал "вантажівок ЗСУ" в Німеччині: РНБО відреагувало на диверсію росіян

Група росіян, вочевидь, була переконана, що нищить техніку ЗСУ в Ерфурті (Німеччина), проте помилилася.

Підпал вантажівок росіянами у Німеччині

Росіяни здійснили диверсію на території Німеччини. В РНБО радять Європі серйозно зайнятися власною безпекою.

Таку заяву зробив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

Що сталося у Німеччині

Як повідомило HNA, в Ерфурті 21 червня підпалили стоянку з вантажівками бундесверу. Внаслідок інциденту згоріло щонайменше 6 вантажівок Rheinmetall MAN.

Відповідальність за диверсію, звісно ж, покладають на росіян. Найімовірніше, вони вважали, що техніка належить ЗСУ. Втім, на кадрах чітко видно, що на автівках — німецькі номери та зображена символіка бундесверу.

Згодом у російських телеграм-каналах збрехали, що техніка нібито належала ЗСУ та перебувала в Ерфурті на ремонті.

«Наші люди вирішили, що все це зайве, і не потрібна ЗСУ така техніка, і просто її спалили. Такі справи», — пишуть російські пабліки.

Саме тому в РНБО наголошують: Європі час займатися безпекою на власній території.

«Бо коли невстановлені особи здійснюють диверсії на території європейських країн, палять військову техніку (Німеччина) на воєнному обʼєкті, псують обладнання, а російські воєнкори цим хизуються — це не ок», — стверджує Коваленко.

Він додає, що у Росії за диверсії в країнах Європи відповідає ГРУ.

А інформаційна та кібервійна вже давно ведеться Росією на території НАТО.

«Зараз ведеться вже диверсійна війна. Кабельні диверсії — це ще таке, за них Наришкін з СЗР відповідав. А диверсії на території НАТО, проти військових обʼєктів — це неможливо ігнорувати», — завершив Андрій Коваленко.

Раніше в Німеччині заарештували трьох громадян України, яких підозрюють у шпигунстві та підготовці терактів у межах гібридної кампанії, пов’язаної з російськими спецслужбами.

За даними слідства, підозрювані діяли як агенти іноземної держави з метою саботажу. Двоє з них — Владислав Т. та Данило Б. — були затримані в Німеччині у вихідні. Третього — Євгена Б. — заарештували у вівторок у Швейцарії.

