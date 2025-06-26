- Дата публікації
Підпал "вантажівок ЗСУ" в Німеччині: РНБО відреагувало на диверсію росіян
Група росіян, вочевидь, була переконана, що нищить техніку ЗСУ в Ерфурті (Німеччина), проте помилилася.
Росіяни здійснили диверсію на території Німеччини. В РНБО радять Європі серйозно зайнятися власною безпекою.
Таку заяву зробив керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
Що сталося у Німеччині
Як повідомило HNA, в Ерфурті 21 червня підпалили стоянку з вантажівками бундесверу. Внаслідок інциденту згоріло щонайменше 6 вантажівок Rheinmetall MAN.
Відповідальність за диверсію, звісно ж, покладають на росіян. Найімовірніше, вони вважали, що техніка належить ЗСУ. Втім, на кадрах чітко видно, що на автівках — німецькі номери та зображена символіка бундесверу.
Згодом у російських телеграм-каналах збрехали, що техніка нібито належала ЗСУ та перебувала в Ерфурті на ремонті.
«Наші люди вирішили, що все це зайве, і не потрібна ЗСУ така техніка, і просто її спалили. Такі справи», — пишуть російські пабліки.
Саме тому в РНБО наголошують: Європі час займатися безпекою на власній території.
«Бо коли невстановлені особи здійснюють диверсії на території європейських країн, палять військову техніку (Німеччина) на воєнному обʼєкті, псують обладнання, а російські воєнкори цим хизуються — це не ок», — стверджує Коваленко.
Він додає, що у Росії за диверсії в країнах Європи відповідає ГРУ.
А інформаційна та кібервійна вже давно ведеться Росією на території НАТО.
«Зараз ведеться вже диверсійна війна. Кабельні диверсії — це ще таке, за них Наришкін з СЗР відповідав. А диверсії на території НАТО, проти військових обʼєктів — це неможливо ігнорувати», — завершив Андрій Коваленко.
Раніше в Німеччині заарештували трьох громадян України, яких підозрюють у шпигунстві та підготовці терактів у межах гібридної кампанії, пов’язаної з російськими спецслужбами.
За даними слідства, підозрювані діяли як агенти іноземної держави з метою саботажу. Двоє з них — Владислав Т. та Данило Б. — були затримані в Німеччині у вихідні. Третього — Євгена Б. — заарештували у вівторок у Швейцарії.