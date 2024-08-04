Підпали на об'єктах в Німеччині: що виявила поліція на місці пожежі

Екстремісти повідомили, що можуть бути причетні до підпалів на залізничних об'єктах у Німеччині.

Німецька поліція перевіряє можливу причетність лівих екстремістів до пожеж на низці об'єктів німецького залізничного концерну Deutsche Bahn після того, як на пов'язаному з антиглобалістськими рухами сайті з'явилося повідомлення зі схваленням диверсій.

Про це пише DW.

Днями щонайменше два займання сталися в кабельних шахтах на залізничних коліях у ФРН. Перший інцидент стався на об'єкті біля Бремена, друга пожежа сталася в Берліні. Обидві пожежі почалися вночі. Через інцидент у Берліні до 6 серпня ввели обмеження на рух поїздів далекого прямування.

Бременська поліція виявила на місці пожежі сліди запалювальної речовини, після чого розпочала розслідування, а відділ держбезпеки земельного відомства у кримінальних справах розглядає можливу політичну мотивацію зловмисників.

Лист екстремістів: звинувачення НАТО у "розпалюванні воєн".

У листі на платформі Indymedia, яку спецслужба внутрішнього призначення (Федеральна служба захисту конституції Німеччини) розглядає "як найважливіший засіб поширення інформації та пропаганди лівоекстремістської сцени в німецькомовних країнах", заохочується вчинення подібних підпалів.

Анонімні автори листа мотивували такі дії тим, що Deutsche Bahn використовується не тільки для цивільних перевезень, але й для транспортування зброї НАТО. На думку авторів листа, німецький залізничний концерн у такий спосіб сприяє "практиці колоніалізму" та "розпалюванню воєн".

Ба більше, Deutsche Bahn, транспортуючи різні промислові вантажі, бере участь у нав'язуванні "брехливої", на думку укладачів послання, "зеленої економіки" у ФРН. Як приклад цього "брехливого божевілля" наводиться завод з виробництва електромобілів Tesla під Берліном, на який у травні намагалися прорватися екоактивісти.

"Ми сподіваємося, що збої в русі, спричинені цими атаками, забезпечать ефективні порушення капіталістичної рутини", - пишуть автори. За даними dpa, компетентні органи Німеччини перевіряють автентичність лівоекстремістського послання.

Зазначимо, що анонімні атвори листа згадали і зловмисників, які влаштували підпали в кабельних шахтах мережі високошвидкісних залізниць Франції SNCF. Низку таких диверсій здійснили в ніч на 26 липня перед церемонією відкриття в Парижі Олімпійських ігор-2024.

Пізніше в шістьох районах Франції здійснили атаки на телекомунікаційні мережі. Вони також згадуються в листі на Indymedia.

Тоді французькі правоохоронці не виключали причетності іноземних держав до нападу, який призупинив рух швидкісних поїздів на більшій частині території країни у день відкриття Олімпійських ігор.

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