Підпали військкоматів і кілометрові черги на кордонах: як у Росії чоловіки тікають від мобілізації

Саме це й призвело до початку наймасовіших від 24 лютого протестів в різних регіонах Росії. А ще почалася нова хвиля підпалів військкоматів і багатокілометрові черги на виїзд з РФ. Схоже, що це лише початок розвалу імперії.

Детальніше про ситуацію на те території РФ - в сюжеті ТСН.

В Усть-Ілімську, що в Іркутській області, у маленькому 80-тисячному містечку 25-річний чоловік прийшов до військкомату і відкрив вогонь. Важкопоранений керівник призовної комісії опинився у реанімації. Стрільця Руслана Зініна затримали. Тим часом в Урюпінську чоловік впритул під'їхав на своєму автомобілі "ВАЗ" до входу у військкомат, підпалив і машину і приміщення військкомату. Таких інцидентів нарахували щонайменше півтора десятка у десяти регіонах Росії.

Минуло всього п'ять днів відтоді, як Путін оголосив про часткову мобілізацію, а хвиля нападів на військкомати спровокувала черги на кордоні та протести.

У Дагестані, зокрема, в столиці Махачкалі, кілька днів тривають антимобілізаційні протести. Вони - наймасовіші. На відміну від малочисельних мітингів у Москві чи Петербурзі там зібралось майже три тисячі людей. Ганяються не за протестувальниками, а за правоохоронцями жінки.

Озброєним правоохоронцям ледь вдається протистояти навіть людям зі зв’язаними руками. З розлюченого натовпу чи не вперше гучно звучить зовсім не кремлівська риторика: "Чому ви напали на Україну. Вони не нападали на Росію, це ви напали на Україну".

На протести вийшли і в Якутську. Туди швидко з'їхалися автобуси для затриманих. Саме у таких віддалених республіках із нацменшинами найбільше повісток роздають. У Бурятії, за словами правозахисників, "гребуть геть усіх" - і студентів, і людей з інвалідністю, і навіть метрвих душ.

"Це не часткова мобілізація. Відбувається повноцінна мобілізація. Закликають пенсіонерів, багатодітних батьків, мерців. Люди запитують, як виїхати до Монголії", - каже президентка фундації "Вільна Бурятія" Олександра Гармажапова.

До Монголії, Казахстану, Вірменії, Грузії, Фінляндії утворилися багатокілометрові черги на виїзд з Росії. Автомобілі стоять на всіх КПП. Ті, кому вдається пройти контроль, миттєво перетворюються на росіян, що проти Путіна і проти війни в Україні. Приміром, як от Андрій Белакіров із Санкт-Петербурга, що втік до Фінляндії. "Я вважаю, що це дуже погано. Не підтримую таких рішень уряду. Я був морально готовий до цього десь вд 31 березня і постійно все відкладав. Ну, ось зараз вийшло", - каже він.

Набагато популярнішим шляхом втечі від мобілізації стали країни, де шенгенська віза не потрібна. Приклад - Грузія, в яку росіяни не раз приїжджали на танках. Тепер там стоять черги з цивільних машин. Що кажуть чоловіки:

"Там зараз відбувається часткова мобілізація. Приходять повістки всім. Ніхто не знає, кому прийде повістка завтра. Тому поки ми вирішили з друзями відпочити в гарній країні та насолодиться вином хінкалі".

"Справа не в страху. Справа в неприязні всієї цієї ситуації. Мені дуже неприємно, що там розв'язали всю цю історію. Мені шкода наших братів".

"Біжимо від режиму, який вбиває людей, спочатку всередині країни вбивав, потім зовні. У70% людей навіть закордонних паспортів немає".

Через навалу росіян Грузія вже перевела пункти пропуску на особливий режим. Середній час очікування в черзі становить близько двох діб. Коли поповзли чутки про закриття кордону для утікачів, а російські бронемашини "провсяк випадок" почали підїжджати до пункту пропуску "Верхній Ларс", найбільш кмітливі пересіли на велосипеди.

Втім, ані в Грузії, ні в Казахстані, ані в Фінляндії росіян не дуже гостинно приймають. Залізна завіса з кожним днем опускається все нижче. До слова, план Путіна - призвати 300 тисяч чоловіків, але приблизно стільки вже виїхало з РФ всього за п'ять днів.

Читайте також: